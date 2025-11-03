هل يجوز الاحتفال بعيد الحب؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

عيد الحب.. دار الإفتاء المصرية توضح حكم الاحتفال بعيد الحب 2025، وتؤكد أن الحب في أصله شعور نبيل لا تحرمه الشريعة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب العامة، ويرصد الموجز التفاصيل.

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول عيد الحب

أثار اقتراب يوم عيد الحب تساؤلات واسعة بين المواطنين حول جواز الاحتفال بهذه المناسبة من منظور ديني، وهل يعد ذلك خروجًا عن تعاليم الإسلام أم يدخل في نطاق المباحات. وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي حول هذا الأمر خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس.

الحب شعور إنساني نبيل لا تحرّمه الشريعة

قال الشيخ أحمد وسام إن الحب في أصله شعور إنساني نبيل، لا تُحرّمه الشريعة الإسلامية، بل جاءت النصوص الشرعية لتؤكد مكانته ودوره في ترسيخ الإيمان. واستشهد بحديث النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين إنساني يدعو إلى المحبة والرحمة بين الناس.

وأوضح أن الشريعة لا تنهى عن المشاعر الطيبة، وإنما تُحرّم فقط ما يصاحبها من أفعال أو تصرفات تخالف الضوابط الدينية أو تمس الأخلاق العامة، مضيفًا أن الحب الذي يدفع الإنسان لفعل الخير ويترجم في إطار مشروع هو حب محمود لا يُلام عليه صاحبه.

الاحتفال بـ عيد الحب جائز إذا التزم بالآداب الشرعية

وأضاف أمين الفتوى أن الاحتفال بـ عيد الحب لا حرج فيه شرعًا إذا كان في حدود الآداب الإسلامية ولم يتضمن ما يخالف تعاليم الدين. وأوضح أن تسمية اليوم بـ«العيد» لا تعني أنه عيد ديني مثل عيد الفطر أو الأضحى، بل هو استخدام لغوي يُشير إلى يوم يتكرر كل عام للتعبير عن مشاعر معينة، كما ورد في الحديث الشريف حين قال النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا».

وأشار إلى أن الإسلام لا يمنع الإنسان من التعبير عن مشاعره النبيلة، بل يشجع على التواصل الإنساني القائم على الاحترام والمودة، موضحًا أن الاحتفال بعيد الحب يمكن أن يكون مناسبة لتجديد المشاعر الطيبة بين الأزواج أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء طالما بقي في الإطار الحلال المشروع.

عيد الحب في منظور شرعي واجتماعي

وأكد الشيخ وسام أن مفهوم عيد الحب لا يجب أن يُربط فقط بالعلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، بل يمكن أن يكون مناسبة لتذكير الناس بقيمة الحب بمعناه الواسع؛ حب الوطن، الأسرة، الخير، والعمل. وبيّن أن إحياء مثل هذه المعاني لا يتعارض مع الدين بل يتسق مع مبادئه الداعية إلى الرحمة والإخاء.

الإفتاء: الإسلام لا يمنع الفرح ولا المشاعر النقية

وفي ختام حديثه، شدد أمين الفتوى على أن الإسلام لا يمنع الفرح أو التعبير عن العاطفة الصادقة، لكنه يضع ضوابط تحفظ القيم والأخلاق لذلك، لا مانع من الاحتفال بـ عيد الحب إذا كان في إطار مشروع بعيد عن الإسراف أو المظاهر المخالفة للشريعة.

