مي عمر تتصدر التريند بعد دعمها لآن الرفاعي في أزمتها مع كريم محمود عبدالعزيز

الفنانة مي عمر تدخل على خط الخلاف وتوجه رسالة مؤثرة إلى زوجة النجم المصري.. تفاصيل الأزمة وردود الأفعال

مي عمر تدعم آن الرفاعي وتصفها بـ«السند الأول» بعد أزمتها مع كريم محمود عبد العزيز

أشعلت الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رسالتها المؤثرة لزوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، مصممة الأزياء آن الرفاعي، لتصبح حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.

ونشرت مي عمر عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، رسالة دعم صريحة لآن، قالت فيها:

«أنتي الحب الأول يا آن وأنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته».

وأضافت:

«أنتي اللي شفتي البدايات، واللي حضرتي النجاح.. أنتي أم بناته والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتح له مهما حصل.. أنتي الحنية والقوة في نفس الوقت».

واختتمت مي رسالتها قائلة:

«تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله».

تفاعل الجمهور سريعًا مع كلمات مي عمر، التي اعتبرها كثيرون بمثابة «انحياز واضح» لآن الرفاعي في أزمتها مع زوجها كريم، ما جعل اسم مي عمر يتصدر التريند على مختلف المنصات، إلى جانب الثنائي كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.

حقيقة طلاق كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي

تداولت صفحات فنية خلال الأيام الماضية أنباءً عن إرسال كريم محمود عبدالعزيز ورقة طلاق زوجته آن الرفاعي عبر محاميه الخاص، إلا أن مصدرًا مقربًا من الفنان نفى ذلك مؤكدًا أنه لم يحدث طلاق رسمي حتى الآن.

وقال المصدر إن الخلافات بين الطرفين موجودة بالفعل، لكن الطلاق لم يقع، مشيرًا إلى أن الطرفين يحرصان على حماية بناتهما من أي تأثير نفسي سلبي قد يطالهن نتيجة الشائعات المنتشرة.

أزمة تاليا تامر حسني وابنة كريم

وفي سياق متصل، أثارت تاليا تامر حسني جدلًا واسعًا بعد تعليقها على الأزمة الأخيرة، قبل أن تعتذر عبر “إنستجرام” قائلة:

«أنا مش قصدي أتدخل في حاجات الكبار، بس كنت زعلانة علشان صاحبتي كندا كانت زعلانه».

وختمت تاليا رسالتها بكلمة مؤثرة لابنة كريم قائلة:

«أحبك كثيرًا يا كندا.. ابقي قوية».

من هي آن الرفاعي؟

تُعد آن الرفاعي من الشخصيات التي نالت اهتمامًا واسعًا بعد تصاعد الأزمة الأخيرة. وهي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، بعيدة عن الوسط الفني، وتزوجت من كريم عام 2011.

رزق الزوجان بثلاث بنات: كندة (2012)، خديجة (2015)، وحبيبة (2020).

عرفت آن بابتعادها عن الأضواء، واهتمامها بعائلتها ومشروعاتها الخاصة، حيث أطلقت في مايو الماضي علامتها التجارية في مجال الأزياء تحت اسم «تصميمات آن الرفاعي»، التي لاقت إعجابًا كبيرًا ودعمًا من نجمات مثل دنيا سمير غانم وبسمة بوسيل.

مي عمر وكريم محمود عبدالعزيز يتصدران التريند

بعد ساعات قليلة من منشور مي عمر، تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل” و“إكس” (تويتر سابقًا)، وسط آلاف التفاعلات التي أشادت بموقفها الإنساني.

كما عادت قضية انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي لتشغل اهتمام الجمهور مجددًا، خصوصًا بعد تداول شائعات عن ارتباط كريم بالفنانة دينا الشربيني، وهو ما نفاه الطرفان في تصريحات سابقة.

تظل أزمة كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي واحدة من أكثر القضايا الفنية تداولًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخول مي عمر على الخط برسالتها الداعمة التي قلبت الموازين وجعلت اسمها يتصدر التريند.

وبينما يلتزم كريم الصمت حتى الآن، تتزايد التساؤلات حول مستقبل العلاقة بينه وبين زوجته آن، التي تحظى بتعاطف واسع من الجمهور ونجوم الوسط الفني.

