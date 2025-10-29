كريم فهمي يكشف حقيقة واقعة طرده من مهرجان الجونة

أثار خبر طرد الفنان كريم فهمي من مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته الأخيرة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الوسط الفني، مما دفعه للخروج عن صمته لتوضيح الحقيقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

رد كريم فهمي على الأخبار المتداولة

أكد كريم فهمي في تصريحات صحفية أن كل ما يُقال عن طرده من مهرجان الجونة غير صحيح، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى لترويج الأكاذيب، وأضاف:

"أنا واثق بأن الحق سيظهر قريباً بدون الحاجة لأن أتكلم، فعدالة الله كافية، ومحبّة الجمهور هي الدليل الأكبر".

وأوضح أن الخلاف المزعوم مع إدارة المهرجان بدأ خلال حفل جانبي ضمن فعاليات المهرجان، حيث واجه المنظمون صعوبة في التعامل مع الشركة المسؤولة عن حضور الفنان، ما تسبب في سوء فهم تم تضخيمه لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصعب الفترات التي مر بها كريم فهمي

في سياق آخر، تحدث كريم فهمي عن أصعب التجارب التي مر بها في حياته، والتي كان لها أثر كبير على شخصيته ونظرته للأمور. وأشار إلى أزمة اقتصادية مفاجئة واجهته، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات التي عاشها، لكنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته.

وقال خلال ظهوره في بودكاست «ONE TO ONE»:

"من أكتر الفترات الصعبة اللي عدت عليّ كانت لما واجهت أزمتين كبيرتين في وقت واحد، وكل ما الإنسان بيكبر بيكتشف إن الصراعات ملهاش لازمة، وإن الناس مشغولة في حاجات تفهّة جدًا".

وأضاف أن تلك التجربة جعلته أكثر هدوءًا وتقديرًا للتفاصيل الصغيرة في الحياة، مؤكدًا:

"الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، وكل ما بنكبر بنفهم قيمة الحاجات البسيطة اللي كانت دايمًا قدامنا".

نفي اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "وننسى اللي كان"

تزامن ظهور تصريحات كريم فهمي مع انتشار أنباء حول اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. ونفى فهمي هذا الخبر بشكل قاطع، مؤكدًا أن علاقته بياسمين قائمة على الصداقة المتينة، وأنه يتمنى العمل معها متى توفرت الظروف المناسبة.

وقال:

"أنا وياسمين أصدقاء جدًا، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة هنعمل عمل سوا. معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه، بس أنا ماعتذرتش عن أي حاجة".

محبة الجمهور ودور الدعم المعنوي

اختتم كريم حديثه بالإشارة إلى أهمية دعم الجمهور، مؤكدًا أن محبة المتابعين ودعمهم المستمر هما ما يمنحه القوة للاستمرار وتقديم الأفضل في مسيرته الفنية. وبيّن أن مواجهة الشائعات بالهدوء والصبر أفضل من الانخراط في جدالات لا طائل منها.

