تعزز منتجاتها بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على خدمات فوري خلال 2025

انتعاشة في خدمات فوري خلال 2025.. نجحت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمتها التشغيلية لتسريع تطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء، حيث تم الاعتماد على هذه التقنيات في كتابة نحو 20% من الأكواد الجديدة، في إطار التزامها بالابتكار.

كما تستعد الشركة لإطلاق مساعدها الذكي القائم على نموذج لغوي متطور (LLM-powered chatbot) قبل نهاية العام، لتعزيز التفاعل الذكي مع العملاء وتحسين جودة الخدمات ودعم الولاء والاحتفاظ بالمستخدمين.

الموجز تنقل التفاصيل، إذ تواصل فوري تطبيق سياسة نمو منضبطة ترتكز على الكفاءة والاستدامة، مع التوسع المدروس في القطاعات الواعدة والحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المالية، وتؤكد هذه النتائج أن الشركة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، مدفوعةً برؤية استراتيجية طويلة الأمد تضع الابتكار وتجربة العميل في صميم أولوياتها

وبناءً على ذلك، أظهرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، استمرارها في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة مدعومة بنموذج تشغيلي مرن واستراتيجية توسع متوازنة، معلنة عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 6.06 مليار جنيه بزيادة 58% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.46 مليار جنيه (+84%)، وبلغ صافي الربح 2.04 مليار جنيه (+84%)، وهي أعلى هوامش ربحية في تاريخ الشركة؛ إذ بلغ هامش الأرباح التشغيلية 57.1%، وهامش صافي الربح 33.6%، بما يعكس قوة نموذج أعمال فوري واستدامته.

وفي هذا السياق، قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “تواصل فوري تعزيز مسارها التصاعدي بثبات، مدعومة بتوسع رقمي متكامل واستراتيجية تركّز على تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء على حد سواء، وقد حققنا خلال الربع الثالث من العام أداءً ماليًا وتشغيليًا متميزًا، مع تقدم واضح في تنفيذ خطتنا للتحول إلى مصرف رقمي متكامل (Neobank)، وهو ما يعكس مكانة فوري الريادية في سوق الخدمات المالية الرقمية.”

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفع إجمالي المدفوعات إلى 638.5 مليار جنيه بزيادة 52.5%، وتضاعفت محفظة القروض لتصل إلى 4.8 مليار جنيه بنمو 101.7%، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى 54.5 مليون مستخدم، وتم تنفيذ 1.55 مليار معاملة بزيادة 7.2%.

كما شهدت معاملات محفظة الهاتف المحمول نموًا ملحوظًا لتصل إلى 272 مليون معاملة (+64%) بقيمة 541.7 مليار جنيه (+67.1%)، بينما بلغت تحميلات تطبيق MyFawry أكثر من 22.3 مليون تحميل بزيادة 40.7%، وارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 2.2 مليون بطاقة بنمو 172%، كما تضاعفت قيمة معاملات التطبيق لتصل إلى 38.7 مليار جنيه.

وتصدّر قطاع الخدمات المالية معدلات النمو خلال الفترة محققًا زيادة بنسبة 153% على أساس سنوي، ومساهماً بنسبة 45.3% من إجمالي نمو الإيرادات، مدفوعًا بتوسع الشركة في المنتجات الاستثمارية والتمويلية الرقمية. وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الثانية بمساهمة 34.8% من النمو، تلاه قطاع المدفوعات الرقمية بنسبة نمو 21.5%، فيما حقق قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد نموًا قويًا بلغ 41.1% رغم حداثة إطلاقه.

وشهدت الفترة نفسها إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة؛ ففي قطاع الأفراد، وأضافت فوري ثلاثة صناديق استثمارية تشمل صندوق الذهب، وصندوق مؤشر EGX30، وصندوقًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، أما في قطاع المؤسسات، فقد أطلقت الشركة برنامج البطاقات المؤسسية لإدارة المصروفات التشغيلية بكفاءة أعلى، وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدمت الشركة خدمة الرواتب الرقمية ومنتج التأمين الطبي "صحتك فوري"، بالإضافة إلى خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا للشركات" التي ساهمت في تسهيل مدفوعات الموردين وتحسين دورة رأس المال التشغيلي.

وقد انعكست هذه الجهود في مؤشرات تشغيلية قوية، إذ أصدرت فوري 2.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع، وأطلقت أكثر من 1.2 مليون وثيقة تأمين رقمية، فيما استفاد من منتج التأمين الطبي الجديد أكثر من 300 ألف عميل، كما يستخدم 120 ألف تاجر حاليًا خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، بقيمة تعاملات تجاوزت 5 مليارات جنيه حتى الآن.

