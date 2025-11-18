توجيهات رئاسية لمتابعة الوضع الصحي للموسيقار عمر خيرت بعد تعرضه لوعكة صحية

السيسي يوجه بتقديم رعاية طبية متكاملة لـ عمر خيرت

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت بشكل لحظي، مع توفير جميع أشكال الدعم الطبي التي تضمن له رعاية متكاملة في المستشفى ويرصد الموجز التفاصيل

كما كلف الرئيس بإعداد تقرير طبي مفصل حول تطور حالته، ورفعه إليه بشكل مستمر لحين تجاوز الأزمة الصحية.

أزمة صحية مفاجئة تستدعي نقل الموسيقار للمستشفى

كان الموسيقار الشهير عمر خيرت قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكشف مصدر مقرب أن عمر خيرت دخل المستشفى بعد شعوره بضيق حاد في التنفس وانخفاض في نسبة الأكسجين بالدم، نتيجة نزلة برد شديدة تطورت سريعًا إلى مضاعفات خطرة.

وأضاف المصدر أن الأطباء أجروا له فحوصات عاجلة شملت تحاليل شاملة وأشعة على الرئتين، ليقرر الفريق الطبي ضرورة إدخاله العناية المركزة لمراقبة وضعه الصحي بدقة على مدار الساعة.

قرار طبي بإلغاء ارتباطاته الفنية لحين استقرار حالته

أوصى الأطباء المشرفون على الحالة بضرورة بقاء عمر خيرت في المستشفى لفترة لم تُحدد بعد، مع التشديد على عدم بذل أي مجهود قد يؤثر على عملية التعافي.

وبناءً على التوصيات، أعلنت إدارة أعمال عمر خيرت إلغاء جميع حفلاته وارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة لحين تحسّن حالته وعودته تدريجيًا للنشاط الفني.

وكان عمر خيرت قد أحيا مؤخرًا حفل افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي في حديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة، حيث قدم مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية وسط حضور جماهيري كبير.

رحلة عمر خيرت.. 6 عقود من الموسيقى الراقية

وُلد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر 1947 بحي السيدة زينب بالقاهرة داخل أسرة فنية ومثقفة. ويُعد عمه، المهندس والموسيقار الكبير أبو بكر خيرت، أحد أبرز المؤثرين في مسيرته الفنية، بوصفه مؤسس الكونسرفتوار المصري.

البدايات الأكاديمية

بدأ خيرت رحلته الموسيقية عام 1959 ضمن الدفعة الأولى للكونسرفتوار، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو"، وتلقى تدريبات مكثفة في النظريات الموسيقية.

لاحقًا، انتقل إلى لندن لدراسة التأليف الموسيقي بكلية "ترينيتي"، ما أسهم في تكوين شخصيته الموسيقية المستقلة، التي تميزت بعمق تعبيري وثراء في التوزيع وخصوصية في الجمل اللحنية.

من الروك إلى الموسيقى التصويرية

كانت بدايته الفنية في فرقة Les Petits Chats الشهيرة، حيث عمل كعازف درامز إلى جانب الفنان عزت أبو عوف. وظهرت بصمات تلك التجربة في أعماله المبكرة مثل "الخادمة" و"ابسودية عربية".

أما الانطلاقة السينمائية فجاءت عام 1983 عبر موسيقى فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، لتتبعه عشرات الأعمال التي رسخت مكانته كأحد أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في العالم العربي.

متابعة مستمرة لحالته وانتظار بيان طبي جديد

حتى اللحظة، تستمر المتابعة الطبية الدقيقة للحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت داخل العناية المركزة، وسط اهتمام رسمي وجماهيري كبير، ومن المتوقع إصدار بيان طبي محدث خلال الساعات المقبلة لتوضيح مستجدات وضعه الصحي.

