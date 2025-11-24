تحركات محدودة بأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في تعاملات الإثنين

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا مع ارتفاع طفيف في عدد من العملات، وفق أحدث تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، وسط توازن في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.



- أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي

سجل الدولار 47.55 جنيهًا للشراء و47.69 جنيهًا للبيع.

اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو 54.74 جنيهًا للشراء و54.91 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل الإسترليني إلى 62.26 جنيهًا للشراء و62.45 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري

استقر الفرنك عند 58.78 جنيهًا للشراء و58.98 جنيهًا للبيع.

الين الياباني (لكل 100 ين)

سجّل 100 ين 30.40 جنيهًا للشراء و30.48 جنيهًا للبيع.



- أسعار العملات العربية اليوم

الريال السعودي

سجل الريال 12.68 جنيهًا للشراء و12.71 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ الدينار 154.70 جنيهًا للشراء و155.19 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي

وصل الدرهم إلى 12.91 جنيهًا للشراء و12.98 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني

سجل اليوان 6.69 جنيهًا للشراء و6.71 جنيهًا للبيع.

- استقرار عام في السوق

تشهد أسعار العملات الرئيسية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، ما يعكس حالة من التوازن نتيجة استقرار السيولة داخل البنوك.

العوامل المؤثرة

يرجع الاستقرار إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب تدفقات نقدية من مصادر رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات خلال الفترة المقبلة

من المتوقع استمرار حالة الهدوء في أسعار الصرف خلال الأيام القادمة، ما لم تطرأ تطورات عالمية مؤثرة على أسعار الفائدة أو أسواق الطاقة.



- ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملة من العملاء.



وغالبًا يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح يعكس تكلفة التداول وإدارة مخاطر تقلبات السوق.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك



سعر الريال السعودي اليوم السبت 26 إبريل في البنوك