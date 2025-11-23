يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 حالة من الاهتمام الكبير على مواقع البحث ومنصات البنوك، إذ تصدّر التريند خلال الساعات الماضية بعد تسجيله ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين والمسافرين وشركات الصرافة، ويواصل “الموجز” رصد تطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المحلية.

ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو قرشين عن تعاملات الخميس الماضي، وهو تحرك بسيط لكنه لافت في ظل استقرار أسعار العملات خلال الأيام الماضية، وتأتي هذه الزيادة في إطار تفاعل سوق الصرف مع تطورات السياسة النقدية وحركة الدولار عالميًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

بحسب آخر تحديثات اليوم، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند:

12.59 جنيه للشراء

12.66 جنيه للبيع

ويُعد البنك الأهلي من أهم البنوك التي يبحث من خلالها الجمهور عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يوميًا باعتباره أكثر البنوك انتشارًا واعتمادية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وفي بنك مصر، جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مماثلًا لأسعار البنك الأهلي، حيث سجل:

12.59 جنيه للشراء

12.66 جنيه للبيع

ويحافظ بنك مصر على مستويات سعرية مستقرة لعملة الريال، مما يجعله من أبرز مصادر متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في CIB

شهد بنك CIB تسجيل واحد من أعلى أسعار شراء الريال اليوم، وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كالتالي:

12.61 جنيه للشراء

12.66 جنيه للبيع

ويُعد CIB من البنوك الأكثر جذبًا للعملاء الباحثين عن أفضل سعر شراء للريال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واصل مصرف أبو ظبي الإسلامي تقديم أعلى سعر شراء للريال بين البنوك اليوم، إذ بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

12.64 جنيه للشراء

12.67 جنيه للبيع

ويُنظر للمصرف كواحد من البنوك الأكثر حركة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسبب سياساته المرنة في التسعير.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجّل بنك فيصل الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند:

12.59 جنيه للشراء

12.66 جنيه للبيع

ويحافظ البنك على أسعار قريبة من المتوسط السائد في بقية البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

جاء أقل سعر شراء اليوم في بنك البركة، حيث بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

12.57 جنيه للشراء

12.66 جنيه للبيع

ورغم انخفاض سعر الشراء، إلا أن سعر البيع في البنك جاء متوافقًا مع بقية المؤسسات البنكية.

تحرير سعر الصرف وتأثيره على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

لا يمكن فصل حركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عن قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف. ففي 6 مارس 2024، تحرك الدولار رسميًا في البنوك لأول مرة منذ عام كامل، متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا بنهاية تعاملات ذلك اليوم بعد السماح بتسعير العملة وفق آليات السوق.

هذا التحرك انعكس تدريجيًا على بقية العملات الأجنبية، ومن بينها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الذي أصبح يتحرك بشكل لحظي مع السوق.

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تسجيل تحركات طفيفة لكنها مهمة للمسافرين والمتعاملين في السوق، وسط ترقب لتأثيرات السياسة النقدية المقبلة على أسعار الصرف، وتبقى متابعة الأسعار لحظيًا عبر البنوك أهم وسيلة للحصول على أفضل سعر.

