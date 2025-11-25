الخارجية التشيكية تطالب رعاياها بمغادرة فنزويلا فورًا وسط تصاعد التوتر العسكري

تحذيرات رسمية من مخاطر أمنية متزايدة

دعت وزارة الخارجية التشيكية مواطنيها في فنزويلا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة استغلال أي رحلات جوية متاحة، وذلك عقب تزايد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وترصد الموجز التفاصيل.

إنذارات أمريكية بشأن نشاط عسكري مرتفع

ووفقًا لراديو براغ الدولي، جاء التحرك التشيكي بعد تحذير أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن تهديدات أمنية محتملة ناتجة عن الارتفاع الملحوظ في النشاط العسكري داخل فنزويلا.

شركات طيران تلغي رحلاتها من وإلى فنزويلا

أوضح الراديو أن عدة شركات طيران ألغت رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد التحذير الأمريكي، وسط مخاوف من تطورات ميدانية مفاجئة قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية.

تعزيز أمريكي وانتشار فنزويلي موازٍ

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع فنزويلا إلى إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق استعدادًا لأي احتمالات.

واشنطن تدرس خيارًا عسكريًا

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي يدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد فنزويلا ضمن حملة تستهدف مكافحة تهريب المخدرات نحو الولايات المتحدة، في خطوة تزيد من احتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة.