الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة تطلق برنامج لتمكين القيادات النسائية في القطاع الخاص

إطلاق برنامج لتمكين القيادات النسائية في القطاع الخاص.. أعلنت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر (UNGCCE) عن إطلاق برنامجها الرائد "Bloom with Purpose "، وهو برنامج تحويلي لبناء القدرات يهدف إلى سد فجوة القيادة بين الجنسين في القطاع الخاص المصري.

الموجز ينقل لكم تفاصيل إطلاق برنامج لتمكين القيادات النسائية في القطاع الخاص، إذ يأتي البرنامج، الذي يستند إلى مبادئ القيادة الشاملة والتنمية المستدامة، ليعكس المهمة الأوسع للشبكة في تعزيز بيئة أعمال أكثر شمولاً وعدالة في مصر، بما يتسق مع المبادىء العشر للميثاق العالمى ومبادىء تمكين المرأة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للمرأة وكذلك اهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

وصُمم هذا البرنامج، الممتد على مدار 12 أسبوعًا، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة (Pearson-IARS) ، معتمدًا من المعهد الملكي للإدارة (CMI) في المملكة المتحدة، وهو الجهة الوحيدة الحاصلة على الميثاق الملكي للإدارة في المملكة المتحدة والمنظمة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تملك صلاحية منح لقب مدير مُعتمد (Chartered Manager).

ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 180,000 عضو، وتتولى شركة IRIS أعمال التدريب الفني وإصدار الشهادات. ويهدف البرنامج إلى تمكين 100 سيدة في مناصب الإدارة الوسطى الى العليا، من خلال تزويدهن بالمهارات القيادية الاستراتيجية، والذكاء العاطفي، وقدرات اتخاذ القرار اللازمة للانتقال إلى المناصب التنفيذية الاعلى، مما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر شمولًا ومرونة.

ويأتي برنامج Bloom with Purpose كثمرة تعاون بين شركاء يؤمنون بقدرة المرأة على الإسهام في صناعة مستقبل أفضل.

وبصفتها الشريك الرئيسي، تضطلع تطوير مصر بدور رائد في دعم مسيرة المرأة المهنية، وتمكينها من تولي مواقع قيادية في القطاع الخاص بثقة واقتدار. وقد جسدت تطوير مصر هذا الايمان فعليًا عبر مشاركة خمس من الكفاءات النسائية بالشركة في البرنامج، بما يعكس استثمارها المستمر في دعم قدرات المرأة وبناء قيادات مؤهلة وقادرة على صنع أثر حقيقي داخل القطاع والمجتمع علي حد سواء.

كما يحظى البرنامج بدعم كل من كونتكت للوساطة التأمينيةContact Insurance Brokerage - وإم بي جي للتطوير العقاري MBG Developments - بوصفهما شريكين بلاتينيوم، وذلك تأكيدًا على التزامهما المشترك بقيم المساواة وتكافؤ الفرص، وإيمانًا بأهمية بناء مجتمع أعمال أكثر شمولاً ومرونة في مصر.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، صرّحت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر قائلة: " برنامج Bloom with Purpose يأتي في صميم مهمتنا لسد فجوة القيادة بين الجنسين في القطاع الخاص، فتمكين المرأة ليس فقط هدفًا في حد ذاته، بل هو محرك أساسي لتحقيق بيئة أعمال أكثر شمولًا ومرونة واستدامة."

وأضافت "نحن فخورون بتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى معتمدة من CMI، تُسهم في تمكين وتثقيف المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، وإن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء جيل جديد من القيادات النسائية الملهمة والمدفوعة بالغاية، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

ومن جانبه علق كريم الصفتي، الرئيس التنفيذي ل IRIS، "يسعدنا التعاون مع الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في برنامج Bloom with Purpose ، حيث نقدم خبرتنا في التدريب الفني والاعتمادات الدولية لتمكين القيادات النسائية في القطاع الخاص، كما نؤمن أن الاستثمار في تنمية مهارات المرأة القيادية هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات النسائية وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، قائلاً:"نؤمن في تطوير مصر أن رؤيتنا لبناء مجتمعات مستدامة لا تتحقق إلا من خلال تمكين الإنسان وتعزيز دوره المجتمعي، وهذا يجسد التزامنا الاستراتيجي بدعم التعليم وبناء القدرات وتمكين المرأة كجزء أساسي من رؤيتنا للتنمية الشاملة، ويأتي تعاوننا مع الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في إطلاق برنامج Bloom with Purpose ليعكس هذا الالتزام، ويؤكد إيماننا العميق بأهمية تمكين المرأة في القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامها لتتولي المناصب القيادية، فتمكين المرأة ليس فقط محورًا من محاور مسؤوليتنا المجتمعية، بل هو أحد ركائز استراتيجيتنا لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر شمولًا وعدالة وازدهارًا لمصر."

وقالت نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية:"في كُونتكت للوساطة التأمينية، نؤمن بأن تمكين المرأة في مواقع القيادة ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو أيضًا ميزة استراتيجية لتحقيق نمو مستدام، ومشاركتنا في برنامج “Bloom with Purpose” تعكس التزامنا المستمر بالدمج والمساواة بين الجنسين على جميع مستويات مؤسستنا، ونحن فخورون بدعم المبادرات التي تزوّد النساء بالأدوات والمعرفة والثقة اللازمة لقيادة الابتكار وإلهام الأجيال القادمة، وومن خلال هذه الشراكة، نواصل الاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا وعدلاً لمصر و غيرها".

وعلّق الدكتور عمرو العدل، الرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، قائلاً:"إن قيادة المرأة ليست شعارًا، بل هي مصدر قوة لكل مؤسسة ولمستقبل مصر. من خلال شراكتنا مع مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فإن برنامج Bloom with Purpose هو أكثر من مجرد برنامج قيادي، بل هو امتداد لإيمان MBG Developments الراسخ بمنح النساء مساحة حقيقية للقيادة، ففي شركتنا، تتولى النساء قيادة المشاريع، وصياغة رؤيتنا التسويقية، وإدارة قطاعات كاملة ، لأن الموهبة لا ترتبط بجنس، وتمكين المرأة جزء أصيل من هوية MBG Developments، ونعتبره واجبًا نلتزم به لنمكنهنّ من أن يزهرنَ بالغاية إلي” bloom with purpose”، لأنفسهن، ولأسرهن، ولمصر."

ويوفر البرنامج منهجًا عمليًا صارمًا ومعترفًا به دوليًا، حيث يشارك المتدربون في رحلة تعليمية ديناميكية تجمع بين التدريب الفني على القيادة، وتنمية الذكاء العاطفي، والإرشاد المهني، إضافةً إلى التعرف على أحدث الرؤى القيادية العالمية، وهذا المنهج الشامل يمكّن المشاركات من النمو على الصعيدين المهني والشخصي، ويعزز التزام شركاتهن بالاستدامة والمساواة بين الجنسين.

ومن خلال هذا النهج، تواصل الشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة التأكيد على دورها الريادي في إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره القيادي والعملي في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا

