نقيب المعلمين: خطة جديدة لرفع الخدمات وزيادة الميزة التأمينية ومعاشات 2026

نقيب المعلمين: اجتماع موسع لبحث تطوير العمل النقابي

ترأس خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الاجتماع الدوري لهيئة المكتب بالنقابة العامة، بحضور رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية من مختلف المحافظات، وناقش الاجتماع تطوير آليات العمل النقابي وتعزيز التواصل داخل الهيكل التنظيمي، مع التركيز على تمكين الشباب من المناصب القيادية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تعزيز التواصل وتوحيد الرؤى داخل النقابة

يأتي الاجتماع ضمن خطة النقابة لتقوية الروابط بين المستويات النقابية المختلفة، وتوحيد رؤية العمل تجاه القضايا التعليمية، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين على مستوى الجمهورية.

الزناتي: تحسين وضع المعلم أولوية قصوى

أكد نقيب المعلمين في كلمته الافتتاحية أن العمل النقابي مسؤولية جماعية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لخدمة المعلمين وحل مشكلاتهم، وأوضح أن النقابة تضع تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمعلم في مقدمة أولوياتها.

تنسيق بين 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية

أشار الزناتي إلى أن الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنسيق الجهود بين النقابات الفرعية واللجان النقابية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتوسيع نطاق التواصل مع المعلمين في جميع المحافظات.

ملفات الخدمات: رعاية صحية وإعانات ودعم الحج والعمرة

قدّم نقيب المعلمين عرضًا شاملًا لجهود النقابة في ملفات الرعاية الصحية، الإعانات، القرض الحسن، والميزة التأمينية، إضافة إلى برامج دعم رحلات الحج والعمرة للمعلمين.

مطالب رسمية لضم الأخصائيين لحافز المعلمين

وكشف الزناتي عن إرسال خطابات لوزير التربية والتعليم ووزير المالية للمطالبة بضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى حافز المعلمين أسوة بزملائهم.

زيادة جديدة في الميزة التأمينية مطلع 2026

أعلن نقيب المعلمين عن زيادة مرتقبة في الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للتقاعد مطلع العام الجديد 2026، حيث تُصرف حاليًا بقيمة 50 ألف جنيه.

وأوضح أن الزيادة تُحدد وفق تقرير الخبير الاكتواري، باعتبارها ثمرة حسن استثمار أموال صندوق الزمالة.

165 مليون جنيه للمعاشات.. وصرف الدفعة في موعدها

وأكد الزناتي وجود تحديات كبيرة في ملف المعاشات أبرزها ضعف موارد الصندوق وفق قانون 1969، مشيرًا إلى ضرورة تعديله، وأوضح أن النقابة ملتزمة بصرف دفعـة المعاشات في موعدها، والتي بلغت قيمتها هذا العام 165 مليون جنيه، مع العمل المستمر على توفير المبالغ اللازمة دون تأخير.

تمكين الشباب داخل الهياكل النقابية

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة تتبنى خطة شاملة لتمكين الشباب من تولي مواقع قيادية داخل النقابات الفرعية واللجان النقابية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، لتعزيز مهارات الإدارة والتفكير الاستراتيجي وصنع القرار.

نقاشات موسعة لتعزيز التواصل مع المعلمين

شهد الاجتماع نقاشات واسعة طرحت رؤى جديدة لتعزيز التواصل بين النقابة وأعضائها، مع التركيز على الاستماع إلى احتياجات المعلمين والشكاوى الواردة من المدارس بالمحافظات.

رسالة ختامية: النقابة صوت المعلمين

وفي ختام الاجتماع، وجّه خلف الزناتي الشكر لقيادات النقابات الفرعية واللجان النقابية، مؤكدًا أن النقابة ستظل صوتًا قويًا مدافعًا عن حقوق معلمي مصر وطموحاتهم، مع استمرار تطوير قنوات التواصل المباشر مع المعلمين وتعزيز دورهم داخل المنظومة التعليمية.

