ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا.. زيلينسكي يكشف تفاصيل سرية قيد مراجعة الكونجرس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الضمانات سيبقى سريًا ولن يتم الإعلان عنه للرأي العام، نظرًا لحساسيته وطبيعته الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة يوم الدبلوماسيين الأوكرانيين، حيث شدد على أن الدعم الغربي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن بلاده في ظل التحديات العسكرية والسياسية الراهنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وثيقة ضمانات ثنائية بين كييف وواشنطن تحت نظر الكونجرس الأمريكي

وأوضح زيلينسكي أن هناك مجموعة من الضمانات الأمنية المشتركة بين أوكرانيا وكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب وثيقة منفصلة تتعلق بضمانات أمنية ثنائية مباشرة مع واشنطن.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هذه الوثيقة تتضمن تفاصيل دقيقة، بعضها غير معلن، مؤكدًا ضرورة أن ينظر الكونجرس الأمريكي في هذه الضمانات باعتبارها جزءًا من التزامات طويلة الأمد تجاه أمن أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار صيغة دعم تشبه إلى حد كبير المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تنص على الدفاع الجماعي، رغم أن أوكرانيا ليست عضوًا رسميًا في الحلف حتى الآن.

دعم أوروبي وأمريكي مشترك لأمن أوكرانيا

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلت إلى توافق بشأن تقديم ضمانات أمنية متقاربة لأوكرانيا، في خطوة تعكس وحدة الموقف الغربي تجاه الأزمة الأوكرانية.

ويُنظر إلى هذه الضمانات باعتبارها بديلًا مؤقتًا عن العضوية الكاملة في حلف الناتو، وتستهدف تعزيز قدرات الردع والدفاع الأوكرانية في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

زيلينسكي: إنتاج محلي لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ أولوية استراتيجية

وفي ملف منفصل لا يقل أهمية، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا بدأت بالفعل العمل على إنشاء إنتاج محلي لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، واصفًا هذا المشروع بأنه من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة الأوكرانية في المرحلة الحالية.

وشدد، وفقًا لوكالة «يوكرين فورم»، على أهمية الحفاظ على موقع أوكرانيا الريادي في أوروبا من حيث جودة وحجم إنتاج الأسلحة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي، سواء داخل البلاد أو بالشراكة مع الحلفاء، سيُحدث تحولًا كبيرًا في ميزان القوى الإقليمي ويعزز من استقلال القرار الدفاعي الأوكراني.

لافروف: تفاهم روسي أمريكي حول حياد أوكرانيا

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم يقضي بعودة أوكرانيا إلى وضع الدولة المحايدة غير المنحازة والخالية من الأسلحة النووية.

وأوضح لافروف أن روسيا اعترفت باستقلال أوكرانيا عام 1991 استنادًا إلى هذه المبادئ، مشيرًا إلى أن أي خروج عنها يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الروسي.

بوتين: توسع الناتو شرقًا سبب جوهري للأزمة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في تصريحات سابقة أن احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يمثل تهديدًا استراتيجيًا لأمن روسيا، معتبرًا أن هذه المخاطر كانت من الأسباب الرئيسية وراء اندلاع العملية العسكرية الخاصة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار التباين الحاد بين الرؤيتين الروسية والغربية بشأن مستقبل أوكرانيا ودورها في المنظومة الأمنية الأوروبية.