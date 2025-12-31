مدبولي يترأس آخر اجتماع للحكومة في 2025 ويتابع ملفات حيوية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي يُعد آخر اجتماع لمجلس الوزراء خلال عام 2025، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية المهمة، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويرصد الموجز التفاصيل.

اجتماع الحكومة الأسبوعي.. متابعة شاملة لملفات الدولة

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاستراتيجية، على رأسها تطورات الأوضاع الاقتصادية، وخطط دعم الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب ملفات الطاقة والتنمية العمرانية، في ظل توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويأتي الاجتماع في توقيت مهم مع اقتراب نهاية العام، حيث تحرص الحكومة على تقييم الأداء العام خلال 2025، والوقوف على ما تم إنجازه من مستهدفات، تمهيدًا لوضع أولويات المرحلة المقبلة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد الاجتماع

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء اجتماع الحكومة، يستعرض خلاله أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم، إضافة إلى توضيح موقف الحكومة من عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية.

كما يحرص رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، على الإجابة على تساؤلات واستفسارات الصحفيين، في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام، وشرح القرارات الحكومية وأهدافها.

اجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء أمس الثلاثاء

وشهد جدول أعمال الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات المهمة، في مقدمتها اجتماع لمتابعة آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

لقاء مع وزير البترول لمتابعة مستجدات القطاع

كما التقى رئيس مجلس الوزراء بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم بحث عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة، وموقف الإمدادات البترولية، وخطط التوسع في الاستكشافات وزيادة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.

متابعة مشروع إحياء منطقة نزلة السمان

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاته أمس باستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان، والذي يستهدف تطوير المنطقة بشكل حضاري يتماشى مع قيمتها التاريخية والسياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة.