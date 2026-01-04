siteName
الأخبار

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة وصقيع بالمزروعات وتنبيهات للسائقين صباحًا وليلاً

أحوال الطقس
أحوال الطقس

سحب منخفضة ورذاذ خفيف تشير توقعات الأرصاد إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على فترات متقطعة.

طقس ليلي شديد البرودة

وأكدت الهيئة أن الأجواء ليلًا ستكون شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة.

نصائح وتحذيرات

وناشدت الأرصاد قائدي المركبات توخي الحذر بسبب الشبورة والصقيع، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 8 درجات
الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة
مطروح: العظمى 18 – الصغرى 10 درجات
سوهاج: العظمى 22 – الصغرى 8 درجات
قنا: العظمى 24 – الصغرى 9 درجات
أسوان: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

القيادة بحذر أثناء الشبورة والأمطار.

تجنب الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة والنوافذ الزجاجية.

الالتزام بالتواجد داخل المنازل قدر الإمكان أثناء التقلبات الجوية.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الدورية لحالة الطقس، مع تحديث البيانات حال حدوث أي تغيّرات.

