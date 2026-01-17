التوقعات الفلكية ليوم السبت 17يناير 2026..دليلك لمعرفة حظك على مختلف الأصعدة

يحرص عدد كبير من القراء على متابعة الأبراج بشكل يومي، بدافع الفضول والرغبة في استكشاف ما قد يحمله لهم اليوم من أحداث وفرص، وكيفية التعامل مع المتغيرات المحتملة في العمل والحياة الشخصية والعاطفية.

وفي هذا الإطار، يقدّم موقع «الموجز» نشرة متكاملة للتوقعات الفلكية لجميع الأبراج، متضمنة أبرز المؤشرات العامة على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

ويؤكد الموقع أن هذه التوقعات تندرج في إطار الترفيه فقط، ولا ينبغي التعامل معها كحقائق أو مسلمات، إذ يبقى الغيب بيد الله وحده، وهو الأعلم بما تحمله الأيام المقبلة.



توقعات الأبراج ليوم السبت 17يناير 2026



♈ الحمل:

يوم مناسب لاتخاذ قرارات مؤجلة، لكن تجنب التسرع المالي. عاطفيًا، تحتاج إلى الاستماع أكثر للشريك.

♉ الثور:

تشعر برغبة في الاستقرار والهدوء. مهنيًا، أخبار إيجابية تدعم خططك القادمة.

♊ الجوزاء:

نشاط ملحوظ في التواصل والعلاقات. انتبه من سوء الفهم في العمل.

♋ السرطان:

توازن جيد بين العمل والأسرة. صحيًا، حاول تنظيم وقت الراحة.

♌ الأسد:

طموحك في أعلى مستوياته. يوم مناسب لإظهار قدراتك المهنية.

♍ العذراء:

تفاصيل صغيرة تصنع فرقًا كبيرًا. لا تستهِن بنصيحة شخص مقرّب.



♎ الميزان:

علاقاتك الاجتماعية مزدهرة. عاطفيًا، فرصة لتقارب جديد.

♏ العقرب:

توتر بسيط في العمل، لكنك قادر على السيطرة عليه بالحكمة.

♐ القوس:

يوم داعم للسفر أو التخطيط للمستقبل. الحظ يساندك ماليًا.

♑ الجدي:

مسؤوليات متراكمة لكنها تؤتي ثمارها قريبًا. لا تهمل صحتك.

♒ الدلو:

أفكار مبتكرة تلفت الأنظار. عاطفيًا، تحتاج للوضوح.

♓ الحوت:

حساسية زائدة اليوم، حاول الابتعاد عن الضغوط واتخاذ الأمور ببساطة.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.



