وقف إعفاء الهواتف المستوردة يعيد الانضباط لسوق المحمول

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من غدٍا الأربعاء ، يمثل نقطة تحول فارقة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر.



- مواجهة تهريب الأجهزة

وأوضح سعيد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة كانت أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات.



- توقيت مدروس بعد فترة إعفاء

وأشار إلى أن تطبيق القرار جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، جرى خلالها تقييم الأوضاع بدقة، ما يجعل تنفيذ القرار في هذا التوقيت خطوة ضرورية وحاسمة لإعادة الانضباط إلى السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف العاملة فيه.

- مكاسب للدولة والمواطن

وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات على حد سواء، لافتًا إلى أن تهريب الهواتف المحمولة كان يمثل أزمة حقيقية، حيث وصلت نسبته إلى نحو 90% قبل يناير 2025، وهو ما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة وأضر بالصناعة المحلية.



-حماية الصناعة والمستهلك

وأضاف أن القرار يسهم في الحد من دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويدعم الصناعة الوطنية، ويعزز المنافسة العادلة داخل السوق، بما يحقق استقرارًا أكبر ويحمي حقوق المستهلكين خلال المرحلة المقبلة.

