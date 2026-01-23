العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23 يناير 2026

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و البركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

أعلي سعر دولار

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في نكست.

