أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر لجميع الأنواع والأحجام المختلفة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تشهد معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول أسعار فوانيس رمضان في الأسواق، في ظل اهتمام واسع من المواطنين باقتنائها، باعتبارها من أبرز الرموز التراثية المرتبطة بالشهر الكريم.

ويحرص المصريون منذ قرون على تزيين الشوارع والمنازل بالفوانيس، لما تتميز به من تنوع في الأشكال والألوان والأحجام، بما يعكس أجواء البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الفضيل.

- خدمة متكاملة لرصد أسعار فوانيس رمضان

وتحرص «الموجز» على تقديم تغطية خدمية شاملة لقرائها، تتضمن أحدث أسعار فوانيس رمضان 2026 بمختلف أنواعها، ضمن سلسلة خدمات إخبارية متواصلة تهدف إلى مساعدة المواطنين على اختيار الأنسب وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم.

أسعار فوانيس رمضان للديكور والزينة

الفوانيس الزجاجية الأنيقة :

تبدأ من 165 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيه

فوانيس الخرز والكريستال: من 45 إلى 450 جنيهًا

فوانيس الخيامية القماش: من 15 جنيهًا للأحجام الصغيرة حتى 600 جنيه للكبير

الفوانيس المصنوعة يدويًا من الخرز: بين 265 و1000 جنيه

أسعار فوانيس رمضان 2026 للأطفال والمنازل

الفوانيس الصغيرة بدون أغاني: من 30 إلى 80 جنيهًا

الميداليات والتعليقات الصغيرة: من 10 إلى 30 جنيهًا

فوانيس الشخصيات الكرتونية: من 120 إلى 550 جنيهًا

الفوانيس المتوسطة المزودة بإضاءة وأغاني: من 100 إلى 250 جنيهًا

أسعار فوانيس رمضان المعدنية التقليدية

الفوانيس النحاسية للزينة:

طقم مبخرة وشمعدان وفانوس: حتى 1000 جنيه

أطقم كبيرة: تصل إلى 2000 جنيه

الفوانيس المعدنية التقليدية: من 65 إلى 120 جنيهًا

أسعار فوانيس رمضان الخشبية

الفوانيس المكتبية الصغيرة: من 60 إلى 150 جنيهًا

الميداليات والقطع الخشبية الصغيرة: من 25 إلى 50 جنيهًا

الفوانيس الكبيرة للمداخل: من 500 إلى 900 جنيه

الفوانيس المتوسطة بإضاءة وزخارف: من 180 إلى 450 جنيهًا

فوانيس رمضان العصرية والمبتكرة

فوانيس على شكل تلفاز:

موديلات تبدأ من 2600 جنيه وتصل إلى 3150 جنيهًا

فوانيس بإضاءة LED الحديثة: من 200 إلى 1150 جنيهًا.

