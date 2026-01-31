استقرار ملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن اليوم السبت

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت 31 يناير 2026، حالة من الاستقرار في أسعار مختلف السلع الغذائية الأساسية، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة، وفقاً لآخر بيانات سوق العبور وبورصة الدواجن، وسط توافر المعروض لجميع المحافظات.



أسعار اللحوم

توافر مع استقرار نسبي

شهدت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار مع تفاوت بسيط حسب القطعة والمنطقة:

اللحم البلدي الكندوز: 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو

عرق الفلتو البلدي: حوالى 430 جنيهًا للكيلو

الضأن البلدي: 350 إلى 400 جنيهًا

اللحم الجملي: 300 إلى 350 جنيهًا

الكبدة البلدي: 350 إلى 400 جنيهًا

كبدة الضأن: 320 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن

فروق بين البورصة وأسعار التجزئة

سجلت أسعار الدواجن تفاوتًا طفيفًا بين البورصة وأسواق التجزئة:

الفراخ البيضاء: 65 إلى 70 جنيهًا بالبورصة، 75 إلى 80 جنيهًا في المحلات

الفراخ الساسو: 90 جنيهًا بالبورصة، متوسط 97 جنيهًا للمستهلك

الفراخ البلدي: 100 إلى 103 جنيهات بالبورصة، 106 إلى 110 جنيهات في التجزئة



أسعار البيض

استقرار متواصل

حافظت أسعار البيض على ثباتها، حيث سجل الطبق في الجملة:

البيض الأحمر: 105 جنيه، للبيع للمستهلك 110 إلى 115 جنيهًا

البيض الأبيض: 105 جنيه في الجملة، 110 إلى 115 جنيهًا في المحلات

أسعار الأسماك

ثبات ملحوظ مع إقبال على البلطي

شهدت أسعار الأسماك ثباتًا نسبيًا، خاصة البلطي الذي يحظى بإقبال كبير، وجاءت الأسعار كما يلي:

البلطي "نمرة 1": 62 إلى 66 جنيهًا للكيلو

البلطي "نمرة 2": 58 إلى 60 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني: 30 إلى 80 جنيهًا حسب الحجم

أسعار الخضروات

ثبات نسبي رغم اختلاف المناطق

استقرت أسعار الخضروات، مع إضافة 3 إلى 7 جنيهات على سعر الكيلو في التجزئة مقارنة بأسعار سوق العبور، وجاءت الأسعار كما يلي:

الطماطم: 5 إلى 12 جنيهًا

البطاطس: 5 إلى 11 جنيهًا

البصل: 4 إلى 11 جنيهًا

الكوسة: 13 إلى 17 جنيهًا

الجزر: 6 إلى 8 جنيهات

الباذنجان البلدي: 12 إلى 15 جنيهًا

الفلفل: 13 إلى 17 جنيهًا

الملوخية: 21 إلى 25 جنيهًا

الخيار: 14 إلى 17 جنيهًا

البسلة: 15 إلى 23 جنيهًا

السبانخ: 11 إلى 14 جنيهًا

الليمون: 14 إلى 22 جنيهًا



أسعار الفاكهة

استقرار مع اختلاف طفيف في التجزئة

سجلت أسعار الفاكهة حالة من الثبات، مع إضافة 3 إلى 5 جنيهات على الكيلو في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

البرتقال البلدي والسكري: 8 إلى 13 جنيهًا

برتقال "أبو سرة": 11 إلى 16 جنيهًا

اليوسفي: 5 إلى 11 جنيهًا

الجريب فروت: 7 إلى 10 جنيهات

الجوافة: 15 إلى 25 جنيهًا

الفراولة: 17 إلى 25 جنيهًا

الكانتلوب: 8 إلى 16 جنيهًا

ولعبت المنافذ التي توفرها القوات المسلحة ومبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة لوزارات الداخلية والزراعة والتموين، دورًا فعالًا في توافر اللحوم بأسعار مناسبة، مما دفع شريحة كبيرة من المواطنين للشراء منها بدلًا من المحلات الخاصة.



