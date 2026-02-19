مسلسل "على كلاي" يواصل تصدر رمضان 2026.. كواليس التحضيرات والأداء البدني

تصاعدت وتيرة التفاعل حول مسلسل «على كلاي» بالتزامن مع عرض حلقاته في موسم دراما رمضان 2026، بعدما كشف أبطال العمل عن كواليس التحضير للعمل، وعلى رأسهم النجم أحمد العوضي، الذي يواصل تصدر المشهد الدرامي هذا العام، ويرصد الموجز التفاصيل.

الشحات مبروك يكشف أسرار استعداد العوضي

أوضح البطل العالمي السابق في كمال الأجسام الشحات مبروك، والذي شارك في العمل، أن العوضي بدأ التدريب منذ اليوم الأول للاستعداد البدني للشخصية، مع مراعاة جميع تفاصيل الدور.

وأشار مبروك إلى حرص العوضي على الظهور بشكل قوي ومناسب لطبيعة الشخصية، سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو اللياقة البدنية، مؤكدًا أن هذا الالتزام يعكس احترامه لجمهوره ورغبته في تقديم عمل متكامل.

وتداول الجمهور صورة من صالة الألعاب الرياضية تجمع مبروك بالعوضي أثناء التدريبات، مما أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تعليق رومانسي يشعل الحلقة الأولى

أثار أحمد العوضي اهتمام المتابعين بعد تعليقه على المشهد الذي جمعه بالفنانة يارا السكري في الحلقة الأولى، حيث وصف اللقاء بـ«أول نظرة» وأرفق التعليق بثلاثة قلوب، في إشارة إلى طبيعة العلاقة التي بدأت ملامحها تتشكل دراميًا منذ البداية.

وقد لاقى المشهد متابعة كبيرة، خاصة مع تصاعد الأحداث التي تمزج بين الأكشن والدراما الاجتماعية في إطار شعبي مشوق.

دراما شعبية بطابع رياضي

ينتمي مسلسل «على كلاي» إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين أجواء الشارع والصراع الإنساني، مع حضور واضح لعنصر الرياضة والملاكمة ضمن سياق الأحداث، وهو ما تطلب تحضيرات بدنية مكثفة من فريق العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي كل من:

درة

محمد ثروت

عصام السقا

انتصار

محمود البزاوي

طارق الدسوقي

إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، مما أضاف ثقلًا تمثيليًا للمسلسل.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل «على كلاي» عبر قناة DMC في الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات صباحًا وعصر اليوم التالي، كما يُعرض عبر DMC دراما في السادسة مساءً، بالإضافة إلى توافره على منصة Watch It الرقمية في نفس التوقيت.

تصدر التريند منذ الحلقة الأولى

منذ عرض الحلقة الأولى، حقق المسلسل مؤشرات بحث مرتفعة على منصات التواصل، مدعومًا بقاعدة جماهيرية واسعة للعوضي، وتفاعل ملحوظ مع المشاهد الأولى التي حملت طابعًا حماسيًا ومؤشرات لصراعات درامية قوية في الحلقات المقبلة.

باختصار، «على كلاي» يجمع بين الأكشن، الرياضة، والدراما الاجتماعية، مع أداء متقن من أبطاله، ولا يزال يحصد اهتمام المشاهدين منذ بداية الموسم الرمضاني، ليكون أحد أبرز الأعمال متابعة في رمضان 2026.