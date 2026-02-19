موعد أذان العشاء في رمضان 2026.. إمساكية صلاة العشاء والتراويح لكل المحافظات

مع بداية شهر رمضان 2026 يوم الخميس 19 فبراير، يهتم المسلمون بمعرفة موعد أذان العشاء بدقة لكل محافظة، إذ تعتبر صلاة العشاء من الصلوات المهمة، وخاصة مع أداء صلاة التراويح التي تُقام مباشرة بعد العشاء خلال أيام رمضان، ويكشف الموجز التفاصيل.

مواعيد أذان العشاء في المحافظات الكبرى

القاهرة: 7:04 م

7:04 م الإسكندرية: 7:08 م

7:08 م الجيزة: 7:04 م

7:04 م المنصورة: 7:08 م

7:08 م طنطا: 7:08 م

ويُمكن للصائمين استغلال هذا الوقت لأداء صلاة العشاء ثم التوجه مباشرة لصلاة التراويح، مما يزيد من الأجر ويعزز الروحانية الرمضانية.

مواعيد أذان العشاء في محافظات الوجه البحري

دمياط: 7:08 م

7:08 م بورسعيد: 7:08 م

7:08 م الإسماعيلية: 7:09 م

7:09 م السويس: 7:09 م

ويُوصى بأداء العشاء في جماعة في المساجد أو في المنزل، لتكامل الفرائض اليومية مع السنن الرواتب والتراويح.

مواعيد أذان العشاء في محافظات الصعيد

الأقصر: 7:12 م

7:12 م أسوان: 7:14 م

7:14 م قنا: 7:12 م

7:12 م سوهاج: 7:12 م

7:12 م الفيوم: 7:08 م

ويُفضل أداء صلاة العشاء في وقتها وعدم تأخيرها حتى لا يضيع الوقت المخصص لصلاة التراويح والذكر بعد الإفطار.

مواعيد أذان العشاء في محافظات دلتا النيل وباقي المحافظات

الشرقية: 7:06 م

7:06 م الدقهلية: 7:08 م

7:08 م كفر الشيخ: 7:08 م

7:08 م البحيرة: 7:08 م

7:08 م الإسماعيلية: 7:09 م

معرفة موعد أذان العشاء بدقة تساهم في تنظيم اليوم الرمضاني بعد الإفطار، خاصة للمساجد والمنازل والمدارس، لتسهيل أداء العبادات اليومية والتراويح.

نصائح مهمة لأداء صلاة العشاء

الالتزام بأداء صلاة العشاء في وقتها مع الجماعة، لتعظيم الأجر. مباشرة أداء صلاة التراويح بعد العشاء لتعظيم الاستفادة الروحية من الليل الرمضاني. متابعة الإمساكية اليومية لكل محافظة لضبط الوقت بدقة. استخدام المنبهات أو التطبيقات للتذكير بموعد العشاء خصوصًا أثناء السفر أو الانشغال.

موعد أذان العشاء يمثل الحد الفاصل بين الإفطار اليومي وصلاة التراويح، ويُعد الالتزام به مهمًا للصائمين للحفاظ على انتظام العبادات واستثمار الوقت الرمضاني بين صلاة العشاء والقيام والذكر.