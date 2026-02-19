الفصائل الفلسطينية تؤكد: مصر داعم رئيسي للفلسطينيين ودورها محوري في السلام

أكد المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية، الدكتور ماهر النمورة، أن مصر كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القاهرة في دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف، ويرصد الموجز التفاصيل.

دور مصر في عملية السلام

أوضح الدكتور النمورة - خلال مداخلة لقناة اكسترا نيوز الإخبارية - أن مصر لعبت دورًا محوريًا في عملية السلام، مساهِمةً في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال محورًا دوليًا مهمًا من خلال استضافة القمم العربية وإصدار القرارات الداعمة للفلسطينيين، مؤكدًا أن وجود مصر يضمن وصول الصوت الفلسطيني إلى الساحة الدولية بشكل مؤثر.

التطلعات الفلسطينية لمجلس السلام

وقال النمورة إن الشعب الفلسطيني يأمل من مجلس السلام تقديم المساعدة لقطاع غزة والخروج من الأزمة الإنسانية الحادة، مشددًا على ضرورة:

دعم الحق الفلسطيني .

. تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم والمخططات في الضفة الغربية.

كما أشار إلى أهمية أن تتخذ القرارات طابعًا إلزاميًا على إسرائيل، بما يشمل:

الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى غزة.

إلى غزة. تيسير عملية إعادة الإعمار للقطاع.

الدعوة لقرارات ملزمة ضد الاحتلال

شدد النمورة على أن أول اجتماع لمجلس السلام ينبغي أن يخرج بقرارات واضحة تهدف إلى:

تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

إلزام إسرائيل بعدم تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بضم الأراضي والسيطرة على الضفة الغربية.

وأكد أن هذه القرارات ستكون خطوة مهمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة المخططات الاحتلالية بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يضع ثقته في الدور المصري التاريخي والدولي لضمان إيصال صوته وتحقيق العدالة.

باختصار، تصريحات الدكتور ماهر النمورة تؤكد على مركزية الدور المصري في دعم الفلسطينيين، سواء على صعيد السلام أو المساعدات الإنسانية، وتوضح التطلعات الفلسطينية نحو خطوات عملية وقرارات ملزمة ضد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.