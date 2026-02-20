حكم الشجار والنوم والكلام السيئ في نهار رمضان: إرشادات من دار الإفتاء

مع بداية شهر رمضان، يكثر التساؤل حول الأحكام الشرعية المرتبطة بسلوك الصائمين، خاصة فيما يتعلق بالغضب والشجار والكلام الخارج عن حدود الأدب أثناء الصيام هذه الأسئلة تهم كل مسلم يسعى لصيام صحيح ومقبول، وتوضحها دار الإفتاء المصرية من خلال علماء متخصصين، ويرصد الموجز التفاصيل.

الصيام والغضب: هل الصوم سبب للشجار؟

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الأسبق، أن الصيام في حد ذاته ليس سببًا للغضب أو الشجار، بل هو عبادة تهدف إلى تعليم الصبر والتحمل. وأوضح أن أسباب الغضب أثناء رمضان هي نفس أسباب المعصية في الأيام العادية، نتيجة لتأثير شياطين الإنس أو النفس الأمّارة بالسوء، إذ إن شياطين الجن مصفدة في هذا الشهر الكريم.

وأضاف عاشور أن الغضب غير المحمود، الذي يؤدي إلى الضغينة والكراهية والشجار بين الناس، يتعارض مع أهداف الصيام التي تركز على نشر المحبة والصبر بين الأفراد لذلك، إذا غضب الصائم بسبب انقطاع الطعام أو الشراب، فهذا يدل على عدم استيعابه الكامل لقيم الصيام وآدابه.

التلفظ بألفاظ خارجة وأثره على الصيام

فيما يتعلق بالكلام السيئ، قال الدكتور عاشور إن الصائم يجب أن يلتزم بعدم التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع روح رمضان، لتجنب أي تأثير سلبي على صيامه وثوابه وأوضح أن التلفظ بألفاظ خارجة لا يبطل الصيام إذا لم يصحبه أكل أو شرب أو جماع من الفجر إلى المغرب، لكن يقلل من ثواب الصيام ويضعه تحت خطر الرفث والكلام السيئ.

وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ». ويشير ذلك إلى أهمية ضبط النفس والكلام أثناء الصيام للحفاظ على ثواب الصائم.

النوم أثناء النهار: حكمه وثوابه

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النوم في نهار رمضان لا يبطل الصيام، حتى لو نام الإنسان معظم اليوم ولكن هناك فرق بين صحة الصيام والفائدة الكاملة من أجره، حيث أن الصائم يستفيد أكثر من الثواب عند القيام بالعبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن، مقارنة بالنوم الطويل بدون نية.

وأضاف ممدوح أن ثواب الصائم يعتمد على مشقته وتحمله للصيام، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».

الالتزام بروح الصيام

شهر رمضان فرصة لتجديد النفس وتنمية الصبر والتحمل، ويجب على الصائم الانتباه إلى سلوكه وأقواله:

تجنب الغضب والشجار حتى لا يقل ثواب الصيام.

الامتناع عن التلفظ بألفاظ خارجة والكلام السيئ.

الاعتدال في النوم واستغلال أوقات اليوم للعبادات لزيادة الأجر.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للصائم أن يحافظ على صحة صومه ويستفيد من قيم الصبر والمغفرة والمحبة التي يجسدها هذا الشهر الفضيل.