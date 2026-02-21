استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 فبراير 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، مع ثبات جميع الأعيرة دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالجلسة السابقة. ويأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة لحركة البورصات العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية، ويرصد الموجز التفاصيل

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم وفقًا لأحدث بيانات ما يلي:

عيار 24: 7920 جنيهًا للبيع و7864 جنيهًا للشراء

7920 جنيهًا للبيع و7864 جنيهًا للشراء عيار 22: 7260 جنيهًا للبيع و7207 جنيهًا للشراء

7260 جنيهًا للبيع و7207 جنيهًا للشراء عيار 21: 6930 جنيهًا للبيع و6880 جنيهًا للشراء

6930 جنيهًا للبيع و6880 جنيهًا للشراء عيار 18: 5940 جنيهًا للبيع و5894 جنيهًا للشراء

5940 جنيهًا للبيع و5894 جنيهًا للشراء عيار 14: 4620 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 55440 جنيهًا للبيع و55040 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 5107 دولارًا للبيع و5106.5 دولار للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب والدمغة من محل لآخر في مصر، حيث تتراوح عادة بين 30 و300 جنيه بحسب نوع العيار. وتمثل المصنعية غالبًا نسبة بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، كما تُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، من أبرزها:

العرض والطلب داخل الأسواق المحلية والعالمية

معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للعملات

أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات السياسة النقدية

قوة الدولار عالميًا

التوترات السياسية والاقتصادية

قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالسيولة والإصدار النقدي

توقعات الخبراء

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار استقرار الذهب خلال الأيام المقبلة يعتمد بشكل رئيسي على تحركات البورصات العالمية وسعر الدولار، إضافة إلى القرارات المرتقبة للبنوك المركزية بشأن الفائدة والسيولة النقدية. كما يتابع المستثمرون والمتعاملون في محلات الصاغة أي تغيرات مفاجئة في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على سعر المعدن النفيس.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

متابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع

التأكد من مصنعية الذهب قبل الشراء لتجنب فروق الأسعار الكبيرة

استغلال أي انخفاض مؤقت في السعر كفرصة للشراء طويل الأجل

تنويع الاستثمار بين الذهب المحلي والعالمي لتقليل المخاطر

في المجمل، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويستمر في جذب اهتمام المصريين الباحثين عن حماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات العملات.