أسباب الشعور الدائم بالإرهاق والصداع والنسيان المتكرر.. علامات لا يجب تجاهلها

يعاني عدد كبير من الأشخاص، خاصة النساء، من أعراض متكررة مثل الإرهاق المستمر، الصداع المتكرر، ضعف التركيز، والنسيان، وغالبًا ما يتم تفسير هذه الأعراض على أنها نتيجة ضغوط الحياة اليومية فقط أو قلة النوم لكن الأطباء يؤكدون أن استمرار هذه الحالة قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية أعمق تحتاج إلى الانتباه والتشخيص المبكر.

ويشير متخصصون في الرعاية المركزة والحالات الحرجة إلى أن هذه الأعراض ليست دائمًا بسيطة أو عابرة، بل قد ترتبط بعدة أسباب عضوية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على نشاط الدماغ وكفاءة الجسم.

أنيميا نقص الحديد.. السبب الأكثر شيوعًا

تُعد أنيميا نقص الحديد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور المستمر بالإرهاق والضعف العام. فعندما يقل الحديد في الجسم، تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الدماغ وباقي الأعضاء، ما يؤدي إلى شعور دائم بالتعب، ضعف التركيز، والصداع المتكرر.

قلة النوم أو سوء جودته

لا يعتمد تأثير النوم على عدد ساعاته فقط، بل على جودته أيضًا، فالنوم المتقطع أو غير العميق يؤدي إلى بطء وظائف الدماغ، ويؤثر على الذاكرة والانتباه، ويزيد من فرص الإصابة بالصداع والإرهاق خلال اليوم التالي.

نقص الفيتامينات الأساسية

نقص بعض الفيتامينات المهمة، وعلى رأسها فيتامين B12، قد يؤدي إلى اضطرابات في الأعصاب والذاكرة. هذا النقص ينعكس بشكل مباشر على القدرة على التركيز ويزيد من حالات النسيان والتشوش الذهني.

الجفاف وقلة شرب المياه

يُعتبر نقص السوائل من العوامل التي تؤثر سريعًا على الدماغ، حيث إن الجفاف—even لو كان بسيطًا—قد يؤدي إلى صداع، ضعف في التركيز، وشعور بالتعب العام، نظرًا لحساسية المخ الشديدة لنقص الماء.

التوتر والضغط النفسي المستمر

التعرض المستمر للضغط النفسي والتفكير الزائد يؤدي إلى استنزاف طاقة الدماغ، ما يسبب شعورًا بالإرهاق حتى دون القيام بمجهود جسدي. كما أن القلق المزمن يؤثر على جودة النوم ويزيد من الصداع وضعف الذاكرة.

اضطرابات الغدة الدرقية

كسل الغدة الدرقية من الأسباب المهمة التي قد تؤدي إلى تباطؤ وظائف الجسم بالكامل، بما في ذلك الطاقة العامة، التركيز، والمزاج. لذلك فإن أي خلل في الغدة قد ينعكس بشكل مباشر على النشاط الذهني والجسدي.

اضطراب مستوى السكر في الدم

ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر بشكل غير منتظم قد يسبب دوخة، صداع، تشوش في الرؤية، وضعف التركيز، وهو ما يجعل المريض يشعر بعدم الاتزان الذهني والجسدي.

الإفراط في الكافيين واستخدام الهاتف

تناول كميات كبيرة من الكافيين يمنح طاقة مؤقتة يعقبها هبوط حاد في النشاط، ما يسبب صداعًا وتشتتًا كذلك، الاستخدام المفرط للهاتف المحمول يضعف قدرة الدماغ على التركيز ويؤثر على الذاكرة بسبب التعرض المستمر للمحفزات السريعة.

نمط الحياة غير الصحي

إهمال التغذية السليمة، وعدم ممارسة الرياضة، وقلة المتابعة الصحية، كلها عوامل تؤدي إلى تدهور عام في صحة الجسم، وتزيد من الشعور بالإرهاق المستمر والضعف الذهني.

يشير الأطباء إلى أن استمرار أعراض الإرهاق والصداع والنسيان المتكرر يستدعي عدم تجاهلها، ويفضل إجراء فحوصات طبية لتحديد السبب الحقيقي، لأن العلاج لا يكون فعالًا إلا بعد التشخيص الدقيق، خاصة مع تنوع الأسباب بين نقص العناصر الغذائية، اضطرابات الهرمونات، والعوامل النفسية.