هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء المصرية.. مع اقتراب انتهاء شهر شوال، يتزايد البحث عن حكم صيام الستة من شوال في ذي القعدة، خاصة لدى من لم يتمكنوا من صيامها في وقتها، رغبةً في تحصيل فضلها العظيم. وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الجدل موضحة الحكم الشرعي بالتفصيل.

حكم صيام الستة من شوال بعد انتهائه

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في صيام الستة من شوال أن تكون خلال شهر شوال نفسه، اقتداءً بحديث النبي ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر».

لكنها أشارت إلى وجود حالة استثنائية يمكن فيها صيام هذه الأيام في شهر ذي القعدة، وهي لمن كان لديه عذر منعه من صيامها في شوال.

الحالة الوحيدة لجواز صيامها في ذي القعدة

بيّنت الإفتاء أنه إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر، ولم يتمكن من القضاء خلال شوال، فيجوز له أن:

يقضي ما فاته من رمضان أولًا

ثم يصوم ستة أيام من ذي القعدة

وذلك بنية تحصيل فضل هذه الأيام، خاصة عند من يرى من العلماء أن أجرها يمتد حتى لو صامها بعد شوال لعذر.

هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟

أكدت الإفتاء أن الأفضل صيام الستة متتابعة بعد يوم عيد الفطر مباشرة، لكن:

يجوز صيامها متفرقة خلال الشهر

ولا حرج في تأخيرها داخل شوال

ويحصل المسلم على أصل الثواب في الحالتين

هل صيام الستة واجب أم مستحب؟

أوضحت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال:

سنة مستحبة وليست فرضًا

وليست فرضًا يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها

لا يجب قضاؤها إذا فاتت دون عذر

لكن من فاته صيامها لعذر شرعي يُرجى له نيل الأجر كاملًا.

فضل صيام الستة من شوال

يحمل صيام الست من شوال فضلًا عظيمًا، حيث يعادل أجر صيام سنة كاملة، لأن الحسنة بعشر أمثالها:

صيام رمضان = 10 أشهر

صيام 6 أيام = 60 يومًا (شهرين)

وبذلك يكتمل أجر السنة، ومن واظب عليه كل عام فكأنه صام الدهر كله.

آراء العلماء في صيام الست من شوال

اتفقت غالبية العلماء من المذاهب المختلفة على استحباب صيام الست من شوال، منهم:

الشافعية

الحنابلة

الظاهرية

بينما كرهها بعض العلماء قديمًا خشية أن يظن العامة أنها من رمضان، لكن هذا الرأي ضعّفه كثير من الفقهاء المعاصرين.

نصائح لمن لم يصم الستة من شوال

إذا لم تتمكن من صيام الستة في شوال:

ابدأ بقضاء ما عليك من رمضان

يمكنك صيام نوافل في ذي القعدة بنية عامة

لا تفوّت الاستمرار في الطاعات بعد رمضان

في النهاية، تؤكد الفتوى أن صيام الستة من شوال مرتبط بزمنه، لكن باب الأجر لا يُغلق، خاصة لمن كان له عذر، حيث يمكنه التعويض بنية صادقة، مع الحرص على الاستمرار في الطاعات طوال العام.