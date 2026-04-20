إجازة 25 أبريل 2026..هل توافق السبت أم يتم ترحيلها؟ الحكومة تحسم الجدل

إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلنت الحكومة أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، وفق ما أكده قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء.

وتُعد هذه المناسبة من أهم الإجازات الوطنية في مصر، حيث يتم الاحتفال بذكرى استرداد سيناء وعودتها إلى السيادة المصرية، وهو ما يمنحها طابعًا تاريخيًا وشعبيًا خاصًا.

قرار رسمي من مجلس الوزراء

أوضح القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توحيد الإجازات الرسمية ومنح العاملين فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية دون الإخلال بسير العمل.

هل يتم ترحيل الإجازة هذا العام؟

أحد أكثر الأسئلة تداولًا بين المواطنين كان حول إمكانية ترحيل الإجازة هذا العام إلى يوم آخر بديل، كما حدث في بعض السنوات السابقة.

لكن الحكومة حسمت الأمر هذا العام، مؤكدة أن إجازة 25 أبريل 2026 ستُمنح في موعدها الرسمي يوم السبت، دون أي ترحيل إلى يوم آخر، ما يعني أن العطلة ستتزامن مع الإجازة الأسبوعية لبعض القطاعات.

أهمية عيد تحرير سيناء

يُعد عيد تحرير سيناء من المناسبات الوطنية البارزة في تاريخ مصر الحديث، حيث يرمز إلى استكمال استعادة الأرض وعودة السيادة الكاملة على شبه جزيرة سيناء.

ويحرص المصريون سنويًا على إحياء هذه الذكرى، سواء من خلال الاحتفالات الرسمية أو الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تبرز قيمة هذا اليوم في التاريخ الوطني.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

كشفت الحكومة عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تشمل عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، أبرزها:

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى

السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية

الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتُعد هذه الإجازات فرصة للراحة أو السفر أو قضاء وقت مع الأسرة، إضافة إلى أهميتها الرمزية لدى المواطنين.

إجازة 25 أبريل 2026 تمثل مناسبة وطنية ثابتة لا تقبل التغيير هذا العام، مع تأكيد رسمي بعدم ترحيلها، وهو ما أنهى حالة الجدل بين الموظفين والطلاب.

وبين الطابع التاريخي للاحتفال وتزامنها مع عطلة أسبوعية، تظل هذه الإجازة فرصة مزدوجة للراحة واستحضار ذكرى وطنية مهمة في تاريخ مصر الحديث.