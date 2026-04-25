موعد صرف مرتبات مايو 2026 وتفاصيل زيادة الأجور في يوليو 2026

في إطار التيسيرات المالية التي تقدمها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري، يترقب ملايين الموظفين في مصر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وسط اهتمام متزايد بآليات الصرف الجديدة وتبكير المواعيد لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق الزيادة المرتقبة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، والتي تشمل مختلف الدرجات الوظيفية ضمن خطة تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة.





أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2026 سيبدأ رسميًا يوم 19 مايو، وذلك ضمن سياسة تبكير الصرف التي تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي.



وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في جميع قنوات الصرف بدءًا من اليوم المحدد، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي، أو البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع مثل “ميزة”، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني.



ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة صرف المرتبات وتوسيع خيارات الحصول على الأجور بسهولة ويسر.



وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026، والتي ستشمل جميع الدرجات الوظيفية، حيث جاءت أبرز الزيادات كالتالي:



الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه

الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه.



وتؤكد هذه الخطوات استمرار توجه الدولة نحو تحسين الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المعيشي للعاملين.

