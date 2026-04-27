هدوء بأسواق الغذاء في مصر اليوم الإثنين واستقرار شامل للأسعار بالأسواق

تشهد الأسواق المصرية اليوم حالة من الهدوء النسبي في أسعار السلع الغذائية، في مشهد يعكس استقرارًا مؤقتًا داخل حركة البيع والشراء، ويمنح المستهلكين قدرًا من التوازن بعد فترات من التقلبات المتتالية في الأسعار.



سجلت أسعار الغذاء في مصر، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي شملت معظم السلع الأساسية، من اللحوم والدواجن والأسماك، وصولًا إلى الخضروات والفاكهة، وذلك في ظل توازن واضح بين معدلات العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.



ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة يومية من المواطنين لتغيرات الأسعار، خاصة للسلع التي تمثل عنصرًا أساسيًا في الإنفاق الأسري، حيث ترتبط أي تحركات سعرية مباشرة بمستوى المعيشة وتكاليف الحياة اليومية.



وفي قطاع اللحوم، استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، حيث تراوح سعر اللحم البلدي بين 430 و500 جنيه للكيلو حسب القطعية، بينما سجلت اللحوم المفرومة نحو 410 إلى 430 جنيهًا، والكبدة ما بين 400 و500 جنيه. كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة عند مستويات أقل، مع استمرار طرحها في المنافذ بأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المستهلك.



وفي الدواجن، حافظت الأسعار على استقرارها، حيث تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 92 و95 جنيهًا للكيلو، والساسو بين 107 و113 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي ما بين 130 و135 جنيهًا.

كما استقرت أسعار البيض عند مستوياتها الأخيرة دون تغير يُذكر.

أما الأسماك، فقد شهدت استقرارًا مع تفاوت محدود بين الأصناف، حيث سجل البلطي ما بين 73 و84 جنيهًا، والبوري بين 110 و240 جنيهًا، وقشر البياض بين 190 و310 جنيهات، في حين واصل الجمبري الجامبو تسجيل مستويات مرتفعة.



وفي الخضروات، استقرت الأسعار عند نطاقات متفاوتة، حيث سجلت الطماطم 25 إلى 30 جنيهًا، والبطاطس 12 إلى 15 جنيهًا، والبصل 10 إلى 15 جنيهًا، مع استقرار نسبي في باقي الأصناف.



أما الفاكهة، فحافظت على مستوياتها السعرية، حيث تراوح سعر الموز والبرتقال عند حدود مستقرة، بينما سجلت الفاكهة الفاخرة مثل الكيوي والأفوكادو والعنب المستورد مستويات أعلى نسبيًا.



خلاصة المشهد:

يعكس استقرار أسعار الغذاء اليوم حالة من التوازن داخل الأسواق المصرية، مدعومًا بتوافر السلع وجهود ضبط الأسواق، ما يسهم في تهدئة حركة الأسعار مؤقتًا، وسط ترقب لأي تغييرات مستقبلية قد تؤثر على المشهد الاقتصادي.