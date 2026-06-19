تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيوزيلندا التي تجمعهما في ثاني مواجهات الفريقين بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

حقق منتخب مصر التعادل ضد نظيره البلجيكي 1-1 في الجولة الأولي لدور المجموعات ويبحث الفراعنة عن تحقيق أول فوز له خلال تاريخ مشاركاته في المونديال علي حساب نيوزيلندا لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي قبل خوضه لمواجهة قوية أمام إيران.

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا

المواجهة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في الرابعة من صباح الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا

يتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في الرابعة من صباح الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري.، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيوزيلندي في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في الرابعة من صباح الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري.، عبر قناة الجزائرية الأرضية

تردد القناة الجزائرية الأرضية

تردد: 11680

الاستقطاب : H

معدل الترميز : 27500

مصر ضد نيوزيلندا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيوزيلندا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب نيوزيلندا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبدالمنعم ، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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