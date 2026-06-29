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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

محافظ الشرقية: استبدال العدادات الكودية بدائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح

مححافظ الشرقية
مححافظ الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استقبال 2748 طلباً من المواطنين لإستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح منذ بداية استحداث الخدمة في 10 يونيو الجارى وحتى تاريخه من خلال المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

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أكد محافظ الشرقية إستمرار استقبال طلبات المواطنين لإستبدال العدادات الكودي بأخري دائمة من خلال (19) مركز تكنولوجي بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة2023 ولائحته التنفيذية، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكلٍ قانوني.

أبرز النتائج

استحداث طلب رقم (398) على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية.
تسليم المواطن خطاباً رسمياً للتوجه إلى شركات المرافق واستكمال إجراءات استبدال العداد.

أبرز الشروط

أن يكون المواطن حاصلًا على أحد نماذج إتمام التصالح (7 أو 8 أو 10).

التقدم بطلب تغيير العداد من خلال المركز التكنولوجي المختص.

استكمال الإجراءات وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

محافظ الشرقية تقديم كافة التيسيرات لمواطنين

و دعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح أو لم يستكملوا ملفاتهم إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية قبل انتهاء المهلة المقررة، للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم وتقنين أوضاعهم القانونية.

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