وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر قلمشاة بالفيوم بتكلفة 27 مليون جنيه

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض عن التشغيل التجريبي اليوم الاثنين لمجزر قلمشاة بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تُقدر بحوالي 27 مليون جنيه، ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا فنيًا حول أعمال التطوير

تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، حول التفاصيل الكاملة للمجزر، وما تم تنفيذه من أعمال التطوير والتحديث وفقًا للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مكونات المجزر وتجهيزاته

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر يقع على مساحة تبلغ نحو 370 مترًا مربعًا، ويضم صالة لذبح المواشي، وصالة لذبح الأغنام، إلى جانب الخدمات الملحقة التي تشمل غرف السمط، والجلود، والغلاية، وضواغط الهواء، وثلاجة الإعدام، ومنطقة التسليم، والمكتب الإداري والخدمات. كما تبلغ مساحة عنبر ذبح المواشي نحو 140 مترًا مربعًا، ويحتوي على خط تعليق من الاستانلس المقاوم للصدأ يمتد بطول المجزر من صندوق الذبح وحتى الثلاجات.

مجزر قلمشاة بمحافظة الفيوم

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: المجزر يخدم 200 ألف نسمة ويرفع كفاءة الذبح

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر يخدم ما يقرب من 200 ألف نسمة، ويبلغ معدل الذبح به من 10 إلى 15 رأس ماشية في الساعة بأوزان تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا، بينما تصل الطاقة الاستيعابية لعنبر ذبح الأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تطوير شامل للبنية التحتية والأنظمة الفنية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تطوير وإعادة إنشاء المجزر بالكامل، مع تنفيذ شبكات جديدة لتغذية المياه، وشبكة للصرف الصحي، ونظام متكامل لمقاومة الحريق، وشبكة جديدة للأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها، بالإضافة إلى أنظمة التيار الخفيف التي تشمل إنذار الحريق، والتليفونات، والصوتيات، وكاميرات المراقبة، وأنظمة التهوية والشفاطات.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: منظومة حديثة للطوارئ وتعظيم الاستفادة من المخلفات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر مزود بمولد كهربائي يعمل بصورة أوتوماتيكية، إلى جانب نظام ATS يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي، فضلًا عن وجود منظومة منفصلة لتجميع الدم بهدف تعظيم الاستفادة من جميع مخرجات المجزر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والاقتصادية.

مجزر قلمشاة بمحافظة الفيوم

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مستمرون في تطوير المجازر الحكومية بجميع المحافظات

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الشريكة، مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في جميع المحافظات، وتسريع تحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

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