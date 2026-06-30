فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 بالشرقية (الإجراءات المطلوبة)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن فتح باب التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025/2026.

وأوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن فترة التقديم ستستمر حتى يوم الأربعاء، 15 يوليو 2026، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلبات التظلم خلال هذه الفترة المحددة.

مكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية والإجراءات المطلوبة

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تم تحديد مقرات التقدم بالتظلم في دواوين الإدارات التعليمية التابعة لها المدارس، وذلك بهدف تيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفًا أنه تم إصدار تعليمات واضحة لمديري الإدارات التعليمية تتضمن ما يلي:

يكون مقر التقدم للتظلمات في ديوان الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة الخاصة بالطالب.

يتم تحديد موعد التقدم للتظلمات بوضوح، مع التأكيد على آخر موعد للتقديم.

حُدد رسم التظلم لكل كراسة إجابة بمبلغ 35 جنيهًا فقط، ويتم تجميع الرسوم المحصلة يوميًا وتوريدها في خزينة المديرية في اليوم التالي من خلال إيصال توريد واحد.

يقوم الطالب بتسجيل بياناته كاملة في نموذج التظلم، والتي تشمل الاسم، المدرسة، رقم الجلوس، والمواد التي يرغب في التظلم بشأنها، مع الالتزام بأرقام الطلبات والمواعيد المحددة وفقًا للجدول المعلن.

يتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابة في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، والتي تم تخصيص مقرها في مدرسة الزقازيق الثانوية بنين العسكرية، بجوار مديرية التربية والتعليم. ويكون ذلك في الموعد المحدد من قبل لجنة التظلمات.

يُسمح فقط للطالب وولي أمره بالاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم، ويتم ذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً.

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

يُذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كان قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح بلغت (75.46%)، حيث تقدم لأداء الامتحانات عدد 147 الف و 694 طالباً وطالبة، حضر منهم 146 ألف و 474 طالب وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 110 الف و 539 طالباً وطالبة، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 75.37٪ اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 85.12٪%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90٪، ونتيجة الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين بنسبة نجاح 84.8٪%.

أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الاول بالفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025 / 2026 بلغ 147 ألفاً 694 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة،حضر منهم 146 ألف و474 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 110 ألف و539 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 75.46%، مشيراً إلى أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظ الشرقية: نجاح أبنائنا ثمرة جهد متواصل طوال العام

أكد محافظ الشرقية أن النتيجة تعكس ما بذله الطلاب من جهد ومثابرة طوال العام الدراسى، موجهاً الشكر والتقدير لأولياء الأمور لدورهم الداعم لأبنائهم، ولجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت فى انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل اللائق.

إشادة بالمنظومة التعليمية

أشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، مؤكداً أن نجاح الامتحانات وخروجها بصورة منظمة ومنضبطة يعكس حجم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وحرص الجميع على توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب.