لتقديم حلول متكاملة لنقاط البيع| فوري تعزز خدماتها الرقمية

لتقديم حلول متكاملة لنقاط البيع (POS) والمدفوعات الرقمية للتجار، قامت فوري، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع نرد، المزود برمجيات إدارة قطاع التجزئة وأنظمة نقاط البيع السحابية.

تقديم حلول متكاملة لنقاط البيع (POS) والمدفوعات الرقمية للتجار

من خلال هذه الشراكة، ستعمل نرد على ربط نظام نقاط البيع السحابي الخاص بها مع البنية التحتية المتطورة للمدفوعات التابعة لفوري، مما يتيح للتجار تبسيط العمليات وقبول مجموعة واسعة من وسائل الدفع الرقمية بسهولة وكفاءة، كما يساهم هذا التكامل في توحيد عمليات البيع داخل المتاجر والقنوات الرقمية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء.

قال باسم لطفي، مدير إدارة تطوير الأعمال في فوري: "في فوري، نواصل التركيز على توسيع نطاق تأثير بنيتنا التحتية الرقمية من خلال دمج حلولنا بشكل أعمق داخل القطاعات الحيوية المختلفة، وتعكس شراكتنا مع نرد هذا التوجه، لا سيما في قطاع التجزئة الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الحلول المتكاملة التي توفر تجربة تشغيلية سلسة وشاملة."

وعلّق محمد الآنسي، الرئيس التنفيذي لنرد، قائلاً: "نلتزم في نرد بتمكين تجار التجزئة من خلال حلول عملية ومتقدمة تبسط إدارة الأعمال، وتمثل شراكتنا مع فوري خطوة مهمة نحو تقديم تجارب دفع متكاملة، مما يتيح للتجار إحكام الرقابة على مبيعاتهم، والعمل بكفاءة أكبر، وخدمة عملائهم بشكل أفضل في بيئة رقمية متطورة."

يربط هذا التعاون بين واجهة عمليات التجزئة ومعالجة المدفوعات الآمنة والقابلة للتوسع، مما يمكّن التجار من إدارة المبيعات، المخزون، والمعاملات المالية بسلاسة ضمن منصة واحدة موحدة، من خلال هذا النهج المتكامل، ومن خلال هذا التكامل، تؤكد كل من نرد وفوري التزامهما المشترك بدعم قطاع التجزئة عبر توفير أدوات رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء، بما يدعم تطور قطاعي التجزئة والتكنولوجيا المالية في مصر.