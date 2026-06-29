محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، بحد أدنى 240 درجة، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وتنظيم إجراءات القبول بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

محافظ القليوبية: التعليم أولوية قومية وبناء الإنسان أساس التنمية

أكد محافظ القليوبية أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية.

محافظ القليوبية

التعليم بالقليوبية: دراسة دقيقة وراء تحديد الحد الأدنى للقبول

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء وفقًا لدراسة فنية دقيقة أعدتها المديرية، اعتمدت على تحليل نسب النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام، إلى جانب دراسة الطاقة الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى المحافظة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين والإمكانات المتاحة داخل المدارس، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

محافظ القليوبية: انتظام العملية التعليمية وتكافؤ الفرص أولوية

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف من التنسيق هو ضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الثانوية منذ بداية العام الدراسي، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة للتقديم، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور خلال مراحل القبول المختلفة.

التربية والتعليم بالقليوبية: أكثر من 87 ألف طالب ناجح بالشهادة الإعدادية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 87 ألفًا و464 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أن إعداد التنسيق تم بناءً على معايير موضوعية دقيقة تضمن استيعاب المدارس الثانوية للأعداد المتقدمة، بما يحقق صالح الطلاب ويحافظ على جودة واستقرار العملية التعليمية داخل المحافظة.

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