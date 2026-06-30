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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين: صيف 2026 بلا تخفيف أحمال

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الموافق 29 يونيو لعام 2026 بلغ 37500 ألف ميجاوات، مقارنة بـ34500 ألف ميجاوات في نفس اليوم عام 2025.

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين

وتابع منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "وهي زيادة تبلغ 3 آلاف ميجاوات بنسبة 8%، عن العام الماضي في نفس اليوم وكان متوقعًا وفقًا للدراسات والخطط الموضوعة، حيث بلغت النسبة المتوقعة 7%، بينما الواقع 8%، أي بزيادة قدرها 1% عن المتوقع".

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وشدد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن الخطط والدراسات وخطة العمل يتم المضي قدمًا في تنفيذها، خاصة أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي في صيف 2025 واجهت أحمالًا غير مسبوقة.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن صيف 2026 لن يكون به أي قطع أو تخفيف أحمال، قائلًا: "كان هناك اجتماع مشترك بين وزارة البترول والكهرباء للتنسيق في هذا الأمر، وكل شيء متوفر".

 

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