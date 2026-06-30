قدم الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكري الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية وصون مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

رئيس «المحطات النووية» يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكري 30 يونيو المجيدة

كما أكد الدكتور شريف حلمي، حرص هيئة المحطات النووية على مواصلة جهودها نحو التطوير والتقدم بمشروع البرنامج النووي، والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، داعيًا الله أن ينعم علي مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكان استعرض الدكتور شريف حلمي رئيس هيىة المحطات النووية الموقفَ الراهن للبرنامج النووي المصري، وأبرز المجالات ذات الأولوية التي تستدعي دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

رئيس «المحطات النووية» يستعرض تطورات البرنامج النووي المصري أمام الوكالة الدولية

وذلك فعاليات الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر،بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو حتى 1 يوليو 2026.

وأثنى ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخطوات المتسارعة والمتقدمة في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ملموسة.