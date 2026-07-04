دعاء تيسير الأمور المعطلة.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وقضاء الحوائج

يحرص كثير من المسلمين على ترديد دعاء تيسير الأمور المعطلة عند مواجهة الصعوبات أو تأخر تحقيق الأمنيات، إذ يُعد الدعاء من أعظم أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبب لطلب الفرج وتفريج الكروب وقضاء الحاجات. ويؤكد العلماء أن المسلم ينبغي أن يكثر من الدعاء مع حسن الظن بالله، والإخلاص في النية، واليقين بأن الله تعالى قادر على تغيير الأحوال وتيسير كل عسير.

ويستحب أن يجمع المسلم بين الدعاء، والاجتهاد في الأخذ بالأسباب، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من فضل عظيم في تفريج الهموم وتيسير الأمور.

دعاء تيسير الأمور المعطلة

من أشهر الأدعية الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

ويعد هذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي يلجأ إليها المسلم عند مواجهة الصعوبات، سائلًا الله أن ييسر له أمره ويشرح صدره.

أدعية مستحبة لتفريج الكرب وتيسير الأمور

ومن الأدعية التي يرددها المسلم طلبًا للفرج:

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

كما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بإخلاص ويقين مع الإلحاح في الطلب.

أدعية للفرج وزوال الهم

ومن الأدعية المأثورة التي يستحب ترديدها:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، ويستحب ترديدها سبع مرات صباحًا ومساءً.

، ويستحب ترديدها سبع مرات صباحًا ومساءً. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو دعاء نبي الله يونس عليه السلام، ومن أعظم أدعية الكرب.

دعاء قضاء الحاجة وتيسير الرزق

ومن الأدعية التي يرجو بها المسلم قضاء حاجته:

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

كما يُستحب الدعاء بطلب قضاء الدين وسعة الرزق، والإكثار من الاستغفار، لما له من أثر في نزول البركة وتفريج الكرب.

آداب الدعاء المستجاب

لزيادة رجاء إجابة الدعاء، يستحب للمسلم الالتزام بعدد من الآداب، أبرزها استقبال القبلة، والثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده، مع حضور القلب، وعدم الاستعجال في طلب الإجابة، واليقين بأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء عباده ويجيب من دعاه في الوقت الذي يقدره بحكمته.

ويبقى الدعاء من أعظم العبادات التي تمنح المسلم الطمأنينة والأمل، وتزيد ثقته برحمة الله وقدرته على تيسير الأمور، مهما اشتدت الصعاب أو تعقدت الظروف.