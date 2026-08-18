أبوظبي تحتضن قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا سبتمبر المقبل

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة فى تكنولوجيا الطاقة، عن الموعد الجديد لقمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر انعقادها يومي 15 و16 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بالعاصمة الإماراتية، تحت شعار "تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة"، وبحضور نخبة من القادة العالميين في قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، لبحث تسريع التحول الإقليمي نحو منظومات طاقة أكثر ذكاءً ومرونة.

أبوظبي تستضيف قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 لشركة شنايدر إلكتريك في سبتمبر

وتأتي القمة في وقت تفرض فيه الزيادة المتسارعة في مراكز البيانات، والتوسع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوجهات الوطنية الطموحة، طلباً غير مسبوق على الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على الحدث، قال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبحت الطاقة اليوم الركيزة الأساسية لكل ما تسعى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تحقيقه، بدءًا من تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولًا إلى تحقيق الرؤى الوطنية التي تحدث تحولات نوعية في المنطقة، ويفرض هذا الطموح متطلبات حقيقية على الأنظمة التي تدعمه، ما يستدعي توفير بنية للطاقة تتسم بالذكاء والمرونة منذ مراحل التصميم الأولى. وتمثل "قمة الابتكار 2026" منصةً يلتقي فيها قادة المنطقة والشركاء ورواد التكنولوجيا لتحويل هذا التحدي إلى حلول هندسية عملية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة".

وستركّز قمة الابتكار 2026 على دور التحول الكهربي والتحكم الالى والرقمنة؛ لدى تطبيقها بصورة مدروسة وعلى نطاق واسع، في بناء منظومات طاقة مترابطة، تحقق أداءً قوياً وموثوقاً يحوّل الطموحات إلى واقع. ومن خلال العروض التقنية الحية، والحوارات الاستراتيجية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، سيتعرف المشاركون إلى مفهوم المرونة من منظور عملي، بوصفها نتيجة هندسية ملموسة؛ لا مجرد مفهوم نظري.

كما ستجمع القمة بين برنامج حافل بالفعاليات وإطلاق أحدث المنتجات، وتعكس دور شنايدر إلكتريك كشريك ريادي لتكنولوجيا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل أبرز محاور جدول الأعمال:

* منتدى الرؤساء التنفيذيين بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط: مبادرة حصرية تجمع 100 من كبار قادة الأعمال لمناقشة الأولويات الاستراتيجية في مجال ذكاء الطاقة.

* الجلسات الرئيسية وجلسات الريادة الفكرية: بمشاركة متحدثين تنفيذيين من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب رؤى يقدمها شركاء استراتيجيون، من بينهم شركة باين آند كومباني.

* تجربة مركز الابتكار: جولات إرشادية وعروض توضيحية حية، إلى جانب تجارب مخصصة للعملاء لاستعراض أحدث حلول شنايدر إلكتريك المتكاملة في تقنيات الطاقة، والتي تعالج أبرز التحديات في مجالات كفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، والبنية التحتية الرقمية، ضمن مساحة تفاعلية تمتد على 3000 قدم مربعة.

* تكريم الشركاء والمعنيين: تحتفي شنايدر إلكتريك بشركائها المتميزين من خلال منح 20 جائزة على مستوى المجموعة، و5 جوائز على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن أربع فئات هي: جائزة النمو، وجائزة الكفاءة، وجائزة الابتكار، وجائزة الاستدامة، وذلك في اليوم الثاني من القمة.