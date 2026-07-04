غضب إسرائيلي بعد تصريحات حسام حسن عن فلسطين.. الإعلام العبري يسلط الضوء على الاحتفال التاريخي

أثار المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، حالة من الجدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تصريحاته التي أعقبت تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في إنجاز تاريخي يعد الأول من نوعه في مسيرة الفراعنة بالمونديال.

وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على تصريحات حسام حسن التي أهدى خلالها الفوز إلى الشعبين المصري والفلسطيني، كما أبرزت احتفاله برفع العلم الفلسطيني عقب نهاية المباراة، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات والانتقادات داخل إسرائيل، بالتزامن مع الاحتفاء العربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المصري.

الإعلام العبري يركز على تصريحات حسام حسن

خصص موقع "واي نت سبورتس" العبري تقريرًا موسعًا عن مباراة مصر وأستراليا، لم يقتصر على الأداء الفني أو نتيجة اللقاء، بل سلط الضوء على تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري واحتفاله عقب التأهل.

وبحسب التقرير، قال حسام حسن بعد المباراة: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني.. رحم الله شهداءهم، وأهدي هذا الفوز للشعب المصري والشعب الفلسطيني، الشعبين الطيبين والنبيلين."

وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات لاقت تفاعلًا واسعًا في العالم العربي، بينما أثارت ردود فعل غاضبة بين عدد من المتابعين الإسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

احتفالات غزة بتأهل منتخب مصر

وتناول التقرير أيضًا مشاهد الاحتفال في قطاع غزة عقب تأهل منتخب مصر، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور لمواطنين تجمعوا لمتابعة المباراة، واحتفلوا بالانتصار التاريخي للفراعنة.

وأظهرت المشاهد رفع الأعلام المصرية في شوارع القطاع، فيما رسم عدد من الأطفال العلم المصري على وجوههم، تعبيرًا عن فرحتهم بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم.

سجدة شكر بعد إنجاز تاريخي

كما أشار الإعلام العبري إلى احتفال لاعبي منتخب مصر بأداء سجدة شكر داخل أرض الملعب عقب نهاية المباراة، بعد تحقيق أول فوز للفراعنة في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، واعتبر التقرير أن ما حققه المنتخب المصري يمثل محطة تاريخية غير مسبوقة في سجل الكرة المصرية.

وأكد التقرير أن المنتخب المصري نجح في كتابة صفحة جديدة من تاريخه بعدما تجاوز أستراليا بركلات الترجيح، ليحجز مكانه بين أفضل 16 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى.

تصريحات محمد صلاح بعد التأهل

وتطرق التقرير أيضًا إلى تصريحات قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي أكد أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تتسم بالإيجابية والروح الجماعية، مشددًا على حرصه الدائم على دعم زملائه وتهيئة أفضل أجواء ممكنة داخل الفريق.

وأوضح صلاح أن وحدة اللاعبين والجهاز الفني كانت من أبرز أسباب النجاح في مشوار المنتخب خلال البطولة، مؤكدًا استمرار التركيز قبل المواجهة المقبلة.

انتقادات إسرائيلية وإشادة بالإنجاز المصري

ورغم حالة الغضب التي ظهرت في عدد من التعليقات الإسرائيلية بسبب تصريحات حسام حسن الداعمة للشعب الفلسطيني، أقر الإعلام العبري بأن المنتخب المصري حقق إنجازًا تاريخيًا يستحق الإشادة، بعدما نجح في التأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن منتخب مصر يستعد لخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، في دور الـ16، وسط آمال جماهيرية بمواصلة المشوار التاريخي وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة.