استقرار أسعار العملات الأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأحد 5 يوليو 2026 رسميًا

حافظت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري على استقرارها مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، في ظل استمرار حالة الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف، وترقب المستثمرين والمستوردين لأي متغيرات قد تؤثر على حركة العملات خلال الفترة المقبلة.



استقرار سعر الدولار أمام الجنيه



واصل الدولار الأمريكي استقراره خلال تعاملات اليوم، ليسجل 49.05 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، دون أي تغيرات مقارنة بآخر تحديثات البنك المركزي، ليستمر بذلك عند مستوياته الحالية بالتزامن مع استقرار سوق النقد المحلي.



اليورو والإسترليني يحافظان على مستوياتهما



شهدت العملات الأوروبية الرئيسية استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل اليورو الأوروبي نحو 55.91 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.00 جنيه للشراء و65.19 جنيه للبيع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتطورات أسواق الصرف العالمية.



أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم



جاءت أسعار عدد من العملات الأجنبية الأخرى وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري على النحو التالي:



الدولار الكندي: 34.50 جنيه للشراء، و34.60 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري: 60.57 جنيه للشراء، و60.76 جنيه للبيع.



الدولار الأسترالي: 33.80 جنيه للشراء، و33.90 جنيه للبيع.



اليوان الصيني: 7.21 جنيه للشراء، و7.24 جنيه للبيع.



العملات الأوروبية تواصل الاستقرار



واصلت العملات الأوروبية الأخرى تداولها عند مستويات مستقرة، حيث سجلت:

الكرون النرويجي: 4.94 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.



الكرون الدنماركي: 7.47 جنيه للشراء، و7.50 جنيه للبيع.



الكرون السويدي: 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.



سعر الين الياباني اليوم



استقر سعر 100 ين ياباني عند 30.15 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر تحديثات البنك المركزي المصري.



لماذا تحظى أسعار العملات باهتمام واسع؟



تحظى أسعار العملات الأجنبية بمتابعة يومية من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، نظرًا لدورها المؤثر في حركة الاستيراد والتصدير، وتحديد تكلفة السلع المستوردة، إلى جانب تأثيرها على أسعار السفر والمعاملات التجارية.

ويواصل البنك المركزي المصري تحديث أسعار الصرف بصورة دورية بما يعكس تطورات الأسواق المحلية والعالمية.

