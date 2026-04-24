العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 24-4-2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 24-4-2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية، 52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر، خلال الفترة المسائية، عند مستويات 52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

وتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي، عند مستويات 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

