استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم السبت وسط وفرة المعروض وهدوء الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ مع انطلاق تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، حيث واصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية الحفاظ على مستوياتها دون تغيرات كبيرة، مدعومة بوفرة المعروض وانتظام عمليات التوريد إلى الأسواق ومنافذ البيع.

ويأتي هذا الهدوء في وقت يواصل فيه المواطنون متابعة الأسعار بشكل يومي، مع استمرار توافر اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة بكميات تلبي احتياجات المستهلكين.



- أسعار اللحوم تواصل الاستقرار



حافظت أسعار اللحوم الحمراء على استقرارها في مختلف الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما سجل اللحم المفروم البلدي ما بين 410 و450 جنيهًا للكيلو. كما تراوح سعر اللحم الضأن بين 350 و477 جنيهًا، وسجل البتلو ما بين 350 و464 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 350 و450 جنيهًا للكيلو، بينما تواصل المنافذ الحكومية طرح اللحوم بأسعار تبدأ من 295 جنيهًا للكيلو، لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.



- الدواجن والبيض عند مستويات مستقرة



واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67 جنيهًا داخل المزرعة ويصل إلى حوالي 78 جنيهًا للمستهلك، فيما سجلت الفراخ الساسو 75 جنيهًا بالمزرعة ونحو 87 جنيهًا للمستهلك. كما بلغ سعر الفراخ البلدي 105 جنيهات بالمزرعة ويصل إلى نحو 120 جنيهًا للمستهلك، بينما تراوح سعر البانيه بين 160 و180 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأوراك من 70 إلى 90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا، فيما بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.



واستقرت أسعار البيض أيضًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 90 جنيهًا، وبلغ سعر البيض الأحمر 100 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيهات.



- الأسماك والمأكولات البحرية تحافظ على هدوئها



شهدت أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 85 و100 جنيه، بينما سجل البوري من 175 إلى 250 جنيهًا، وتراوحت أسعار الجمبري بين 250 و1000 جنيه بحسب الحجم والجودة.

كما سجل الجمبري الصغير 320 جنيهًا، والمتوسط 350 جنيهًا، والجامبو 550 جنيهًا للكيلو.



وفي باقي الأصناف، سجل الماكريل الطازج 210 جنيهات، والماكريل المجمد 220 جنيهًا، والسردين المجمد 180 جنيهًا، والمكرونة السويسي 175 جنيهًا، والمرجان الوسط 250 جنيهًا، واللوت 380 جنيهًا، والكابوريا 370 جنيهًا للكيلو.



- الخضروات والفاكهة تواصل الاستقرار



واصلت أسواق الخضروات استقرارها، حيث تراوح سعر الطماطم بين 18 و20 جنيهًا، والبطاطس بين 17 و20 جنيهًا، والبصل الأبيض بين 10 و13 جنيهًا، والخيار البلدي بين 10 و14 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكوسة والجزر بين 10 و20 جنيهًا، والفاصوليا بين 30 و35 جنيهًا، والفلفل الألوان بين 20 و45 جنيهًا، والبامية بين 20 و40 جنيهًا.



أما الفاكهة، فقد استقرت أسعارها أيضًا، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 18 و40 جنيهًا، والعنب البناتي بين 20 و38 جنيهًا، وعنب كرمسن بين 30 و45 جنيهًا، بينما سجل التفاح المصري حتى 60 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر التين البرشومي بين 20 و38 جنيهًا، وبلغ سعر الكانتلوب والشمام نحو 15 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المانجو بين 25 و150 جنيهًا بحسب النوع، وسجل الخوخ البلدي من 25 إلى 65 جنيهًا، والكمثرى بين 20 و35 جنيهًا.



- وفرة المعروض تدعم استقرار الأسواق



ويعكس استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية حالة التوازن التي يشهدها السوق المحلي، مدعومة بوفرة المعروض وانتظام عمليات التوريد إلى الأسواق ومنافذ البيع. كما تواصل أسواق الجملة، وفي مقدمتها سوق العبور، أداء دورها في ضبط حركة الأسعار، بينما تختلف أسعار البيع للمستهلك بشكل طفيف من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.