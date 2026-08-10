سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.. عيار 21 يسجل 6115 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال بداية تعاملات الإثنين 10 أغسطس 2026، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس في السوق المحلية والعالمية، بالتزامن مع تماسك سعر أونصة الذهب عالميًا أعلى مستوى 4300 دولار، بعد المكاسب القوية التي حققها الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتحظى أسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار حالة الترقب لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، من بينها سعر الأونصة عالميًا، وحركة الدولار أمام الجنيه، إلى جانب آليات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6989 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6115 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 وفق المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 6989 جنيهًا للجرام.

6989 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6115 جنيهًا للجرام.

6115 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5241 جنيهًا للجرام.

5241 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: 4077 جنيهًا للجرام.

4077 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 48920 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق، فضلًا عن اختلاف قيمة المصنعية والدمغة من محل إلى آخر، وهو ما يجعل السعر النهائي للمشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يواصل سعر الذهب عيار 21 تصدر اهتمام المتابعين في مصر، حيث سجل خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين نحو 6115 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، ولذلك ترتبط به حركة البيع والشراء بشكل كبير، سواء بالنسبة للمستهلكين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن النفيس باعتباره أحد أوعية الادخار.

كما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6989 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 18 نحو 5241 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4077 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 48920 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم، مع استمرار متابعة حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

ويتأثر سعر الجنيه الذهب بشكل مباشر بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره المكون الأساسي للجنيه الذهب، ولذلك فإن أي تحرك ملحوظ في أسعار المعدن الأصفر ينعكس على قيمة الجنيه الذهب في السوق المحلية.

ارتفاع أونصة الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي

وعلى المستوى العالمي، شهد الذهب مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، بعدما ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 7.3%، لتصعد من مستوى 4075 دولارًا إلى نحو 4341 دولارًا.

وسجلت الأونصة بذلك أعلى مستوياتها خلال نحو شهر ونصف، مدعومة بعدة عوامل في مقدمتها تراجع بيانات الوظائف الأمريكية، وهو ما أدى إلى تغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

كما استفاد الذهب عالميًا من انخفاض الدولار وعوائد السندات، وهي عوامل عادة ما تدعم الطلب على المعدن النفيس، خاصة مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تمثل ملاذًا استثماريًا في أوقات تزايد حالة عدم اليقين.

ومع بداية تعاملات الأسبوع، حافظت أونصة الذهب على تداولاتها أعلى مستوى 4300 دولار، وهو ما يمثل عامل دعم مهمًا لأسعار الذهب في السوق المصرية.

تحسن الجنيه أمام الدولار يحد من ارتفاع الذهب

ورغم المكاسب القوية التي سجلها الذهب عالميًا، فإن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم في الحد من انعكاس الارتفاع العالمي بصورة أكبر على أسعار الذهب في مصر.

وتراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، فاقدًا نحو 1.40 جنيه، ليستقر دون مستوى 50 جنيهًا، وهو ما ساهم في تخفيف بعض الضغوط على أسعار المعدن النفيس محليًا.

ويعد سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحجم الطلب على المعدن الأصفر.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سوق الصرف

وفي سياق متصل، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 1.22 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي ضمن المؤشرات التي تتابعها الأسواق، خاصة فيما يتعلق باستقرار سوق الصرف وتوافر السيولة الدولارية، الأمر الذي ينعكس بدوره على حركة أسعار السلع المرتبطة بالدولار، ومن بينها الذهب.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتبقى حركة أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل أساسي بأداء الأونصة العالمية، خاصة في ظل استمرار تداولها أعلى مستوى 4300 دولار، إلى جانب حركة سعر الدولار أمام الجنيه.

كما يظل عامل العرض والطلب في السوق المحلية مؤثرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأحد أدوات التحوط والادخار.

وبالتالي، تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تحركات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية أو الدولار، إلى جانب البيانات الاقتصادية العالمية، باعتبارها عوامل قد تؤثر على مسار الذهب عالميًا، ومن ثم تنعكس على سعر الذهب اليوم في مصر وسعر عيار 21 والجنيه الذهب.