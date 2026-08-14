سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026 في مصر عيار 21 الآن.. وصل لكام في يوم الإجازة

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الفورية اليوم نحو 7126 جنيهًا للشراء و7103 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 6235 جنيهًا للشراء و6215 جنيهًا للبيع بحسب مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في المعادن النفيسة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5344 جنيها للشراء، و5327 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 4157 جنيها للشراء، و4143 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 49 ألفًا و880 جنيها للشراء، و49 ألفًا و720 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

توقعات أسعار الذهب

على الصعيد العالمى، وعلى الرغم من تراجع الأسعار، تظل النظرة المستقبلية للمعدن الأصفر إيجابية.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)