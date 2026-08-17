استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.

وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة لبحث دعم وتعزيز التعاون والاستثمار

ورحب الدكتور محمود عصمت، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وكذلك عمق وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس دائما في علاقات راسخة ومواقف أخوية، تُعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، مشيرا إلى الدور الفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاون كبير وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتوجه الدولة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات.

وأوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، وكذلك مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة، مؤكدا أن الشركات الاماراتية شريك نجاح في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك دعم وتشجيع ليحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في الاقتصاد القومي، مضيفا أن القطاع الخاص يقود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبه أشاد السفير حمد الزعابي، بالعلاقات المصرية الإماراتية، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي، مؤكدة أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلاً عن مصالح مشتركة واسعة، تتجلى في الشراكة في مختلف المجالات، من الاستثمار والتجارة وغيرها.