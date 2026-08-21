سعر الذهب اليوم 21 أغسطس 2026 في مصر عيار 21 الآن.. وصل لكام في يوم الإجازة

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للجرام دون المصنعية، إلى 7360 جنيهًا للشراء و7326 جنيها للبيع بزيادة 74 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم للجرام الواحد من دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 6440 جنيها للشراء و6410 جنيهات للبيع، بمكاسب 65 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم للجرام الواحد من دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 5520 جنيها للشراء و5494 جنيها للبيع بزيادة 56 جنيها.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

توقعات أسعار الذهب

على الصعيد العالمى، وعلى الرغم من تراجع الأسعار، تظل النظرة المستقبلية للمعدن الأصفر إيجابية.

