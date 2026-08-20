التعليم تحسم الجدل حول تقييمات أولى وثانية ابتدائي.. اختبارات شهرية وامتحان كل ترم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام الدراسة والتقييم الجديد لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي يتضمن تعديلات مهمة على آليات تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم وقياس مدى تحقيق الطلاب لنواتج التعلم المستهدفة.



وبحسب القرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للمرحلة الابتدائية، تقرر إلغاء التقييمات المبدئية والنهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، واستبدالها بنظام جديد يعتمد على الاختبارات الشهرية، إلى جانب عقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي.



إلغاء التقييمات لأولى وثانية ابتدائي



وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لإعادة تنظيم أساليب تقييم تلاميذ الصفوف الأولى، بحيث لا يعتمد قياس مستوى الطالب على تقييم مبدئي ونهائي بالشكل السابق، وإنما يتم رصد مستوى التحصيل الدراسي للطالب من خلال مجموعة من أدوات التقييم التي تطبق على مدار الفصل الدراسي.

ويستهدف النظام الجديد قياس مدى استيعاب التلاميذ للمناهج الدراسية المطورة، والتأكد من تحقيق نواتج التعلم في مختلف المواد، مع إتاحة الفرصة للمعلمين لمتابعة مستوى كل طالب بصورة مستمرة.



اختبارات شهرية لأول مرة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي



ومن أبرز التغييرات التي تضمنها القرار الوزاري، تطبيق اختبارات شهرية على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لأول مرة، حيث يتم إجراء اختبارين خلال الفصل الدراسي، بحيث يقيس كل اختبار الأجزاء التي تم تدريسها خلال فترة زمنية محددة.

ويستهدف الاختبار الشهري الأول الأجزاء التي درسها الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول، بينما يتناول الاختبار الثاني الأجزاء التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثاني.

ويخصص لكل اختبار من الاختبارين الشهريين 15 درجة، على أن تدخل درجاتهما ضمن منظومة التقييم الإجمالية للطالب خلال الفصل الدراسي.



60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي



وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات التقييم للطلاب بإجمالي 100 درجة، ويستحوذ امتحان نهاية الفصل الدراسي على النصيب الأكبر من الدرجات بواقع 60 درجة.

ويُعقد امتحان نهاية الفصل الدراسي في نهاية كل فصل، ويهدف إلى قياس نواتج التعلم المستهدفة في المقررات التي تم تدريسها على مدار الفصل الدراسي بالكامل.

وبذلك أصبح الطالب مطالبًا بالاستعداد للاختبارات الشهرية إلى جانب امتحان نهاية الفصل، مع استمرار متابعة أدائه داخل المدرسة من خلال عدد من أدوات التقييم الأخرى.



وزير التربية والتعليم

توزيع درجات تقييم طلاب المرحلة الابتدائية



ووفقًا للنظام الجديد، يتم توزيع درجات التقييم بإجمالي 100 درجة على عدد من عناصر التقييم، تشمل:

60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

15 درجة للاختبارات الشهرية.

10 درجات للتقييم الأسبوعي.

5 درجات للواجب المنزلي.

5 درجات لكراسة الحصة.

5 درجات للمواظبة والسلوك.

وتُحتسب درجات الواجب المنزلي وكراسة الحصة والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي.



التقييم الأسبوعي مستمر داخل المدارس



وأكدت الوزارة أن التقييمات الأسبوعية تظل إحدى أدوات متابعة مستوى الطلاب، حيث تساعد المعلم على التعرف بصورة مستمرة على مدى استيعاب التلاميذ للمقررات الدراسية ونواتج التعلم المطلوبة.

وتعتمد التقييمات الأسبوعية على كتب التقييمات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأسئلة والتدريبات المتدرجة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وتخصص لهذه التقييمات 10 درجات ضمن إجمالي درجات الطالب خلال الفصل الدراسي.



امتحان في نهاية كل ترم بدلًا من التقييم النهائي السابق



ويعتمد النظام الجديد على عقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي، بدلًا من نظام التقييم النهائي السابق المطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة إلى تطوير منظومة قياس التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائية، وربط عملية التقييم بما يكتسبه الطالب فعليًا من مهارات ومعارف، بدلًا من التركيز على اختبار واحد فقط لقياس مستواه.

كما تهدف هذه الآلية إلى منح المعلمين وأولياء الأمور صورة أكثر وضوحًا عن مستوى الطالب خلال العام الدراسي، من خلال متابعة أدائه في الاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية والواجبات وكراسة الحصة والمواظبة والسلوك.



الهدف من نظام التقييم الجديد



وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال النظام الجديد إلى تحقيق متابعة مستمرة لمستوى التلاميذ، وتنمية مهارات التفكير والفهم والتطبيق، مع التركيز على قياس نواتج التعلم في المناهج الدراسية المطورة.

ويأتي تعديل نظام تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي ضمن حزمة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في المرحلة الابتدائية، بما يضمن وجود أدوات متعددة لقياس مستوى الطالب طوال الفصل الدراسي.

وبذلك، يواجه طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي نظامًا جديدًا يعتمد على اختبارات شهرية وامتحان نهاية كل فصل دراسي، إلى جانب التقييم الأسبوعي والواجبات وكراسة الحصة والمواظبة والسلوك، بدلًا من نظام التقييمات المبدئية والنهائية الذي كان معمولًا به سابقًا.

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