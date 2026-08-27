مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

يحرص المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية على معرفة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، خاصة مع اختلاف مواعيد رفع الأذان من محافظة إلى أخرى، وفقًا للموقع الجغرافي لكل منطقة.

وتزداد عمليات البحث عن مواعيد الصلاة يوم الجمعة، لمعرفة توقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والاستعداد لأداء كل فريضة في وقتها المحدد.

ويقدم «الموجز » لقرائه خدمة إخبارية شاملة تتضمن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 في عدد من المحافظات، مع التركيز على موعد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

تبدأ مواقيت الصلاة في القاهرة يوم الجمعة بأذان الفجر في تمام الساعة 4:59 صباحًا، بينما يحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:56 ظهرًا.

ويأتي موعد صلاة العصر في القاهرة عند الساعة 4:31 مساءً، ثم يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:22 مساءً، بينما يكون موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:43 مساءً.

وبذلك يمكن للمواطنين في القاهرة معرفة مواعيد الصلاة يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والاستعداد لأداء الصلوات في أوقاتها.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، يحين موعد صلاة الفجر الجمعة عند الساعة 5:00 صباحًا، فيما يأتي موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

ويكون أذان العصر عند الساعة 4:33 مساءً، بينما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 7:24 مساءً، ويأتي موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية

أما في الإسكندرية، فيحين موعد أذان الفجر يوم الجمعة عند الساعة 5:02 صباحًا، بينما يكون موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

ويؤذن لصلاة العصر عند الساعة 4:38 مساءً، ثم يأتي موعد صلاة المغرب في الساعة 7:29 مساءً، ويكون موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة الجمعة في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، يبدأ المسلمون يوم الجمعة بأداء صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

ويحين موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:51 ظهرًا، بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 4:21 مساءً.

أما موعد صلاة المغرب في الأقصر فيكون عند الساعة 7:13 مساءً، بينما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة الجمعة في أسوان

وبالنسبة إلى محافظة أسوان، يختلف توقيت الصلاة عن عدد من المحافظات الأخرى، حيث يحين موعد صلاة الفجر عند الساعة 5:39 صباحًا.

ويكون موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:26 ظهرًا، بينما يؤذن لصلاة العصر عند الساعة 4:54 مساءً.

ويأتي موعد أذان المغرب في أسوان عند الساعة 7:47 مساءً، بينما يكون موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 9:02 مساءً.

جدول مواقيت الصلاة يوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المحافظة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 4:59 ص 12:56 م 4:31 م 7:22 م 8:43 م الجيزة 5:00 ص 12:58 م 4:33 م 7:24 م 8:45 م الإسكندرية 5:02 ص 1:02 م 4:38 م 7:29 م 8:51 م الأقصر 5:02 ص 12:51 م 4:21 م 7:13 م 8:30 م أسوان 5:39 ص 1:26 م 4:54 م 7:47 م 9:02 م

أهمية معرفة مواقيت الصلاة يوم الجمعة

وتأتي أهمية متابعة مواقيت الصلاة الجمعة في ظل اختلاف توقيتات الأذان بين المحافظات والمدن المصرية، وهو ما يجعل معرفة الموعد المحلي لكل صلاة أمرًا ضروريًا للاستعداد لها.

وتعد صلاة الجمعة من أبرز الشعائر التي يحرص المسلمون على أدائها، ولذلك يزداد البحث بشكل خاص عن موعد صلاة الظهر يوم الجمعة ووقت التوجه إلى المساجد، إلى جانب معرفة مواعيد باقي الصلوات المفروضة خلال اليوم.

وينصح بمراجعة مواقيت الصلاة الخاصة بالمحافظة أو المدينة التي يوجد بها الشخص، خاصة أن فروق التوقيت قد تمتد إلى عدة دقائق بين المناطق المختلفة.

وبذلك تكون مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان كما وردت في البيانات المنشورة، بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، بما يساعد المسلمين على تنظيم يومهم والحرص على أداء الصلوات في أوقاتها.