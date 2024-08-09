إطلالات هند عاكف المثيرة للجدل وتعليقها المستفز.. اعرف الحكاية

أثارت الفنانة هند عاكف جدلاً واسعاً بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها خلال افتتاح الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برغم الانتقادات التي وجهت لها، دافعت عاكف عن اختيارها مؤكدة أنها لم تتجاوز الحدود وأنها حرة في اختيار ما يناسبها من ملابس، في هذا التقرير، تتناول الموجز تفاصيل الحوار الذي أجرته مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وأسباب دفاعها عن إطلالتها المثيرة للجدل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإطلالات السابقة التي أثارت اهتمام الجمهور.

هند عاكف: "حريتي في اختيار ملابسي"

خلال ظهورها في برنامج "شاي بالياسمين" على قناة النهار، تحدثت هند عاكف بصراحة عن إطلالتها التي أثارت الجدل، وأكدت عاكف أن لديها الحق في اختيار ما ترتديه في المناسبات الفنية قائلة: "أنا فنانة رايحة مهرجان، ألبس أحمر أو أصفر أو أسود أنا حرة، وأغير إطلالات زي ما أنا عايزة، طالما بدون أذى للناس"، بهذا التصريح، أكدت عاكف على موقفها من الانتقادات التي طالتها، مشيرة إلى أنها تعتمد على مبدأ الحرية الشخصية في اختيار ملابسها، دون أن تتعمد استفزاز الجمهور أو إثارة الجدل.

هند عاكف

السبب وراء اختيار الباروكة الصفراء

تحدثت هند عاكف أيضاً عن السبب وراء اختيارها لباروكة صفراء في تلك المناسبة، موضحة أنها كانت تسعى لتغيير مظهرها والظهور بـ"لوك" جديد. وأوضحت: "كنت حابة أغير شكلي وأعمل لوك جديد، ومش عايزة شعري يبوظ، ومن فترة كنت عايزة أغير لون شعري لكن قلت الناس حابة هند في اللون الإسود، فقلت أطلع بالباروكة". يبدو أن هذا القرار كان محاولة منها للتجديد والتغيير دون أن تؤثر على مظهرها الطبيعي الذي اعتاد عليه جمهورها.

ردها على الانتقادات وتشبيه الفستان ببدلة الرقص

من ضمن الانتقادات التي طالت هند عاكف، كان هناك تشبيه لفستانها ببدلة الرقص، وهو ما رفضته بشكل قاطع. علقت عاكف قائلة: "الناس حرة تشبه الفستان زي ما هي عايزة، لكن الفستان عادي جدا، وفي نجمات وفنانات في مصر بيلبسوا أجرأ منه مليون ألف مرة، والفستان فيه بطانة بلون الجسم، وعليه رسومات سريالية". بهذا الرد، أرادت عاكف أن تضع الأمور في نصابها الصحيح وتؤكد أن فستانها كان مناسباً ولم يتجاوز الحدود المألوفة.

الإطلالات السابقة لهند عاكف

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها هند عاكف الجدل بإطلالاتها. ففي عدة مناسبات فنية سابقة، لفتت الأنظار بملابسها المميزة والتي حملت رسائل معينة. على سبيل المثال، ظهرت في مهرجان "وشوشة" بفستان يجمع بين علمي مصر وفلسطين، مما أثار اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء. كما ارتدت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2021 فستاناً مستوحى من ملابس الملكة كليوباترا، مما جعلها محط أنظار الجميع.

هند عاكف

فستان المهرجان القومي للمسرح: لا رسالة خاصة

في تصريحات صحفية سابقة، أوضحت هند عاكف أن فستانها الذي ارتدته في المهرجان القومي للمسرح لم يكن يحمل رسالة معينة، خلافاً لما اعتاد عليه جمهورها في المناسبات السابقة. أشارت إلى أن نفس المصمم الذي صمم فستانها الشهير الذي جمع بين العلمين المصري والفلسطيني هو من قام بتصميم هذا الفستان، ولكن دون وجود أي رسالة معينة خلفه. على عكس فساتينها المثيرة للجدل في مناسبات أخرى، مثل الفستان الفرعوني في افتتاح طريق الكباش وفستان "ذاكرة السينما وأهل الفن" الذي كان تكريماً بطريقتها الخاصة لنجوم الفن.

هند عاكف

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