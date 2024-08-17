نشرة الفن من "الموجز"|انتهاء أزمة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري.. حنان مطاوع ترد على إشادة سميحة أيوب.. قصة الحب والصمود بين علوية جميل ومحمود المليجي.. محمد منير يؤجل حفله في الإسكندرية

نشرة الفن من "الموجز" .. ينشر موقع الموجز لمتابعيه النشرة الفن ليوم السبت 17-8-2024، عن انتهاء أزمة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري.. حنان مطاوع ترد على إشادة سميحة أيوب.. قصة الحب والصمود بين علوية جميل ومحمود المليجي.. محمد منير يؤجل حفله في الإسكندرية، تامر حسني.. أيقونة النجاح والشعبية في الغناء والسينما..

نشرة الفن من “الموجز”

بعد انتهاء الأزمة بشكل رسمي، أعلنت نقابة المهن الموسيقية إلغاء قرار منع تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، مما يتيح لها مواصلة عملها الفني في مصر دون أي عقبات. وأكدت النقابة في بيانها أن هيفاء وهبي تمتلك كافة الحقوق في ممارسة عملها الفني داخل البلاد، مشيرة إلى أنها ستستمر في منحها التصاريح اللازمة لإقامة حفلاتها في المستقبل.

بدورها، لم تتأخر حنان مطاوع في الرد على إشادة سميحة أيوب بها، حيث قامت بمشاركة هذه التصريحات عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الستوري . وأرفقت حنان تعليقاً على الفيديو الذي يعرض تصريحات أيوب، حيث كتبت: “شرف لي، حبيبتي والله”.

تحل اليوم، 16 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة علوية جميل، التي عُرفت بلقب المرأة الحديدية ، والتي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994 وتزوجت من محمود المليجي وتزوج عليها سناء يونس سرا.

أعلن الفنان الكبير محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته في مدينة الإسكندرية يوم 22 أغسطس الجاري.

يحتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاده اليوم 16 أغسطس ، هذا الفنان الذي تربع على قلوب الملايين بموهبته المتعددة التي لا يختلف عليها اثنان، تمكن من تحقيق نجاحات باهرة في مجالي الغناء والتمثيل، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم الوطن العربي.

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نشرة الفن من “الموجز”

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يضم فيلم سندوتش عيال نخبة من الفنانين المصريين المعروفين، إلى جانب سامح حسين الذي يلعب دور البطولة، تشارك في الفيلم الفنانة نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، إلى جانب مجموعة من الأطفال الموهوبين الذين يضفون على الفيلم روحاً جديدة ومتميزة

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تعد عفاريت ثاني تعاون فني يجمع بين عبد الباسط حمودة ومسلم، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما السابقة يا أصفر ، التي أُطلقت في فبراير 2022، وحققت أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب ، هذا التعاون يظهر مدى التناسق الفني بين النجمين وقدرتهما على تقديم أعمال مشتركة تنال إعجاب الجمهور وتحقق انتشارًا واسعًا

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